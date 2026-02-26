Herido el conductor de una motocicleta tras colisionar con un autobús entre Eskoriatza y Leintz-Gatzaga

SAN SEBASTIÁN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta ha resultado herido en la tarde de este jueves tras colisionar su vehículo con un autobús en la carretera GI-627, entre las localidades guipuzcoanas de Eskoriatza y Leintz-Gatzaga.

Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido sobre las 15.00 horas de este jueves entre los kilométricos 27-21 de la GI-627, vía que une Eskoritza y Leintz-Gatzaga.

Como consecuencia de la colisión entre la motocicleta y el autobús, el conductor de la motocicleta ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu, de Vitoria-Gasteiz. La carretera ha permanecido cerrada y se han producido retenciones, pero el accidente se ha dado por finalizado y se ha restablecido la normalidad en el tráfico.