Herido al volcar el camión hormigonera que conducía por la AP-8, en Iurreta (Bizkaia)

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 43 años ha resultado herido en la tarde de este lunes al salirse de la calzada y volcar el camión hormigonera que conducía por la AP-8, a la altura de Iurreta (Bizkaia), en sentido Bilbao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha ocurrido a las nueve menos veinte de la noche y ha provocado el corte de la salida 88 (Iurreta-Durango) de la AP-8. El conductor herido ha sido trasladado al hospital de Galdakao para ser atendido de sus lesiones.