Heridos cinco trabajadores de Metro Bilbao tras ser agredidos en la estación de Abando

El comité de empresa convoca una concentración este martes y pide a la dirección del suburbano que "no deje sin protección" al personal



BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco trabajadores de Metro Bilbao, cuatro vigilantes y un supervisor, resultaron heridos, algunos de consideración, tras ser agredidos en la estación de Abando, según ha denunciado el comité de empresa, que ha convocado una concentración este martes, a las 10.30 horas de la mañana, en Abando, y a las 11.15 horas en la calle Navarra.

La plantilla de Metro Bilbao, a través del comité de empresa y los delegados de prevención, ha transmitido al conjunto de la sociedad su preocupación ante "los insultos, amenazas y agresiones que, por parte de una minoría de la clientela", han recibido estas últimas fechas sus compañeros.

Según ha informado el comité de empresa, la agresión de la noche del pasado sábado en la estación de Abando, "con cinco personas trabajadoras heridas, algunas de ellas de consideración, se suma en la larga lista de las ya sufridas por la plantilla de Metro Bilbao".

"Es una evidencia que la crispación en la sociedad ha aumentado, somos conscientes de que en metro se refleja esta frustración, pero en este caso los insultos, amenazas y agresiones no son tolerables, nunca", ha advertido.

Desde el comité de empresa han denunciado esta situación y han hecho un llamamiento para "buscar soluciones urgentes ante este grave problema".

En ese sentido, han exigido a la dirección de la empresa que "se implique, de una vez por todas, con este asunto y no trate de minimizar las consecuencias de dicha realidad". "Nos encontramos ante un problema estructural y no coyuntural, como los hechos lo demuestran", han remarcado.

Además, han pedido a la dirección de Metro Bilbao que "los medios disponibles los gestione de tal manera que no desproteja al personal que viene a trabajar".

Igualmente han demandado que "tome cartas en el asunto y no deje al personal solo ante la justicia y haga todo lo que esté en su mano para perseguir este tipo de actitudes y hechos". "Las medidas adoptadas por la dirección no están dando el fruto deseado", han advertido.

Al conjunto de trabajadores, han pedido "calma y profesionalidad" y que, "en ausencia de recursos", se "autoprotejan". "Nos gustaría que esta lacra de insultos, amenazas y agresiones terminara, pero vemos que no hay alternativa real por parte de la empresa", han lamentado.

Por otro lado, han solicitado a la sociedad en general que "siga mostrando colaboración y respeto" hacia los trabajadores del suburbano, "tal y como lo hace el 99% de las personas que utilizan Metro Bilbao".

"No podemos permitir que las actuaciones de una minoría empañen el correcto comportamiento de una inmensa mayoría y menoscaben el servicio y la atención que ofrecemos", han subrayado.

Desde el comité de empresa han incidido en que el personal de Metro Bilbao "está para ayudar a las personas usuarias y dar una atención profesional, como han demostrado durante más de 25 años".

Tras solicitar a la dirección que "colabore activamente en la denuncia pública de estas agresiones", ha advertido de que "de nada sirve acompañar al comité de empresa" en la concentración convocada para este martes, "si con todos los medios que disponen se dedican a silenciar los ataques en vez a colaborar en su visualización".

El comité de empresa, que ha solicitado a la dirección "una actuación y compromiso público más firme", ha asegurado que seguirán trabajando para que "este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir". En esa línea, han pedido a la dirección que "tome las medidas oportunas para que esto no suceda" y que "no deje sin protección" al personal que trabaja en las estaciones.

"El personal que trabaja en la línea está para informar y ayudar a las personas usuarias de Metro. El insulto, la amenaza y las agresiones no son la solución. Establezcamos entre todas y todo un firme camino de respeto y colaboración", ha concluido.