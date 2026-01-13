Hernández (Sumar) advierte de que la bonificación a propietarios anunciada por Sánchez "pone la alfombra roja a PP-Vox"

Jon Hernández - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El representante de Sumar en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, ha denunciado que la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar el 100% en el IRPF a los propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler supone "poner la alfombra roja a PP-Vox".

Hernández, a través de un mensaje en su cuenta en una red social, se ha mostrado muy crítico con el anuncio del presidente del Gobierno sobre esta bonificación a los propietarios.

A juicio del parlamentario de Sumar, con esta propuesta "el PSOE ha conseguido pasar por la derecha al PP". Hernández ha añadido que este tipo de planteamientos son propios de quienes ven la vivienda "como negocio, no como derecho".

"Que Pedro Sánchez lo anuncie cuando se opone hasta una parte de su gobierno, es poner la alfombra roja a PP-Vox", ha advertido el representante de Sumar en el Parlamento Vasco.