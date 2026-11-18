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Eroski invertirá 48 millones en diciembre para generar oportunidades de ahorro durante la campaña de navidades

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA RPESS) -

Los hogares vascos aumentan un 32,2% su gasto en alimentación en Navidades, por encima de la media nacional del 23,5%, y con Extremadura liderando el crecimiento (34,8%), seguidos de Castilla La Mancha (32,7%) y la Comunidad de Madrid (32,4%), según datos de Eroski.

Eroski ha presentado este miércoles, en rueda de prensa, los resultados de su Informe de Hábitos de Consumo en Navidad 2026, que ofrece una radiografía de cómo afrontan los hogares sus compras navideñas y permite conocer la evolución del gasto, frecuencia de compra, composición de la cesta y las principales tendencias de consumo.

En la rueda de prensa han participado la directora Comercial de Grupo Eroski, Beatriz Santos, y la directora de Marca y Comunicación de Eroski, Ainhoa Oyarbide, junto a la CEO del Grupo Eroski, Rosa Carabel.

Según ha desgranado Beatriz Santos, diciembre concentra aproximadamente el 10% de las ventas anuales tanto en Eroski como en el conjunto del mercado y se caracteriza por una mayor frecuencia de compra y cestas de mayor valor.

Los datos analizados por Eroski correspondientes a 2025 muestran que, en diciembre, el gasto por hogar en España alcanza los 544,9 euros de media, un 23,5% más que durante el promedio del resto del año. También aumenta el importe medio por cesta (+17,8%), las unidades medias por cesta (+2,3%) y el número de cestas por tienda y día (+16,1%).

Santos, que prevé un crecimiento de ventas del 4% en la campaña navideña, ha señalado que la Navidad "sigue siendo uno de los momentos más relevantes del año para los hogares y refleja muy bien cómo cambia su forma de comprar".

Beatriz Santos ha indicado que las categorías vinculadas a estas celebraciones representan el 47,2% del gasto total de los hogares españoles en diciembre. Entre las que más ganan peso destacan los productos navideños, con un incremento de 4,8 puntos porcentuales sobre su peso habitual; los bombones (+2,0 puntos); los congelados a granel (+1,9); los espumosos (+1,6); y el pescado y marisco congelado (+1,1).

También aumentan su protagonismo el vino con D.O. (+0,9), las especialidades de pescado, el mostrador de pescadería y los jamones en pieza (+0,8 cada categoría), y los patés en porción (+0,7).

Los hábitos de compra también cambian durante las fiestas, de forma que los hipermercados ganan peso en las compras de productos navideños y concentran el 26,2% de sus ventas en diciembre, 5,3 puntos más que durante el resto del año. Los supermercados mantienen la mayor cuota, con el 72,4%, mientras que la compra online representa el 1,4%.

Además, ha precisado que la campaña navideña presenta también diferencias territoriales. En el conjunto del mercado, las ventas en valor del periodo navideño aumentan un 27,1% frente a la media mensual del resto del año, con Extremadura (+34,8%), Castilla-La Mancha (+32,7%), Madrid (+32,4%) y País Vasco (+32,2%) entre las comunidades donde la Navidad genera un mayor dinamismo comercial.

Por su parte, Asturias, Galicia y Castilla y León destacan como los territorios donde los productos específicamente navideños alcanzan un mayor peso relativo dentro de la cesta respecto a la media nacional.

El incremento del gasto es transversal a todas las tipologías de hogar, aunque las personas retiradas presentan el mayor crecimiento frente al resto del año (+30,4%), seguidas por las familias con hijos mayores (+24,7%), las familias con hijos medianos (+20,5%) y las familias jóvenes (+19,2%). En términos absolutos, son las familias con hijos mayores las que registran el gasto medio más elevado en diciembre, con 668,8 euros. Las categorías navideñas alcanzan, por su parte, su mayor peso entre las personas retiradas, donde representan el 51,3% del gasto mensual.

Santos ha resaltado que la Navidad modifica también las elecciones de compra, de forma que las marcas de fabricante aumentan su cuota en todos los tipos de hogar durante diciembre, especialmente entre las familias jóvenes y las familias sin hijos. La marca propia, ha añadido, mantiene, al mismo tiempo, un papel relevante como "herramienta de ahorro" y como "vía de acceso a propuestas que combinan calidad e innovación, configurando una cesta en la que ambas opciones responden a diferentes preferencias y presupuestos".

Junto a los productos tradicionales, las soluciones culinarias continúan ganando terreno. Así, Santos ha indicado que las unidades vendidas aumentaron un 5,7% frente a diciembre de 2024 y un 12,3% respecto al promedio del resto del año.

Dentro de este universo, las propuestas de cocina 'in situ' crecen un 45% frente a diciembre de 2024, mientras 'Disfruta Cocinando' aumenta un 30,4% frente al promedio del resto del año, reflejando la búsqueda de soluciones que faciliten la preparación de las celebraciones.

PROMOCIÓN Y AHORRO

En diciembre de 2025, la cuota de venta promocionada alcanza el 38,6% en el conjunto de las categorías y se eleva hasta el 49,0% en las específicamente navideñas, sus niveles más elevados del año. Además, el 26,3% de los compradores de diciembre se sitúa en el segmento de clientela especialmente orientada al uso de cupones, 8,2 puntos porcentuales más que durante el resto del año y 2,2 puntos más que en diciembre de 2024.

Para responder a esta sensibilidad, Eroski invertirá 48 millones de euros en diciembre para generar oportunidades de ahorro durante la campaña de Navidad, que tendrá como lema 'Feliz Navidad (de verdad)'. Los "Ofertones de la Navidad" incluirán 100 productos estrella de las mesas navideñas, con una selección de pescados, carnes, conservas vegetales, frutos secos, cavas, vinos y dulces a buenos precios.

A ellos se sumarán 2.000 productos con descuentos del 70% en la segunda unidad, además de miles de cupones de ahorro personalizados y promociones sorpresa.

En 2025, Eroski incorporó 133 referencias innovadoras en la sección de dulce, un 20,9% más que en 2024, ha destacado Beatriz Santos, que también ha resaltado que casi el 3% de la clientela que compró en diciembre de 2025 fue nueva en el año y el 52,8% de su gasto fue destinado a las categorías navideñas. Además, el 67,8% de los nuevos clientes han repetido compra durante 2026.

Para cerrar la presentación, la CEO del Grupo Eroski, Rosa Carabel, ha señalado que el sector de distribución de alimentación, "que da respuesta a necesidades básicas de consumo, es un semáforo clarísimo de lo que ocurre en la sociedad" y se ha mostrado segura de que el futuro del 'retail' será "más tecnológico", pero "las personas marcarán la diferencia".

Entre los retos para los próximo años, Carabel ha señalado "ser más eficientes, más ágiles y más innovadores" "ante un consumidor cada vez más diverso, hogares diferentes y nuevas necesidades", pero "sin perder la cercanía que nos da la relación humana". En esa línea, ha considerado que la confianza de los clientes y la colaboración serán "una de las claves de futuro" y a ello ha añadido la necesidad de cada vez "más capacidad de anticipación, flexibilidad y adaptación"

Por otro lado, ha dicho que en "un contexto de incertidumbre en el que estamos muy rodeados de conversaciones muy pesimistas, de opiniones muy polarizadas, donde hay muchísima confrontación y poco debate, tenemos la responsabilidad de contribuir a generar confianza, escuchar, incorporar puntos de vista diferentes, buscar espacios de encuentro y recordar que la diversidad de talentos y opiniones no nos debilita, sino más bien lo contrario".

Carabel ha asegurado que quieren "seguir siendo una empresa competitiva y rentable, sin dejar de ser una empresa responsable, capaz de innovar sin perder la cercanía, capaz de incorporar tecnología, pero manteniendo siempre a la persona en el centro, y capaz de crecer, pero no de cualquier manera, sino aportando valor a la sociedad".