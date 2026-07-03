Hondarribia expone la obra del pintor Enrique Albizu en el centenario de su nacimiento

Exposición de Enrique Albizu. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Armas de la localidad guipuzcoana de Hondarribia expone, desde este viernes, la obra del pintor Enrique Albizu con motivo del centenario de su nacimiento, que se cumplirá el 15 de julio.

El Ayuntamiento de Hondarribia, que organiza esta muestra, ha señalado que Albizu nació en Valencia, en el seno de una familia de origen vasco, y tras la Guerra Civil sus padres se establecieron en Irun. Fue entonces cuando comenzó su estrecha relación con la comarca del Bidasoa.

Aunque desarrolló gran parte de su formación y de su carrera profesional en diferentes ciudades de España y del extranjero, en sus últimos años regresó definitivamente a Hondarribia para fijar allí su residencia.

La exposición propone un recorrido por el universo de este artista cuya obra se inscribe en la tradición de la pintura académica del siglo XX.

Formado en la Academia de Dibujo de Irun y posteriormente en las Reales Academias de Bellas Artes de Valencia y Madrid, destacó desde muy joven como pintor, obteniendo el Primer Premio de Artistas Jóvenes de Gipuzkoa en 1947 y 1949.

Este reconocimiento le permitió completar su formación en Roma. El Consistorio ha animado a la ciudadanía y a las personas visitantes a acercarse a la Plaza de Armas para "conocer de primera mano el universo artístico de un creador que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad cultural". La exposición podrá visitarse hasta el 31 de julio en Arma Plaza.