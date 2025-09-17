El Hospital de Alto Deba de Arrasate (Gipuzkoa) estará operativo en marzo de 2027

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado que el Hospital Alto Deba de Arrasate (Gipuzkoa) estará operativo en marzo de 2027, tras las obras de ampliación que están suponiendo una inversión de 27 millones de euros.

Martínez se ha reunido este miércoles con profesionales del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, en la OSI Debagoiena y ha visitado las obras del Hospital de Alto Deba de Arrasate y el nuevo centro de salud de Aretxabaleta, inaugurado el pasado verano.

Durante el encuentro, ha destacado que el nuevo Hospital de Alto Deba, que "estará operativo en marzo de 2027", cuenta con una inversión de 27 millones de euros y una superficie de 8.800 metros cuadrados, distribuidos en cuatro alturas, planta baja y dos sótanos.

Según ha avanzado, finalizada la obra, Debagoiena acogerá una nueva sala de Resonancia Magnética que se ubicará en el nuevo recinto hospitalario. Acompañado por los Viceconsejeros Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte y la Directora General de Osakidetza Lore Bilbao, el consejero ha visitado hoy la OSI Debagoiena, donde se ha reunido con su director gerente, la dirección médica y el equipo de supervisoras.

Según ha indicado en un comunicado, "este encuentro se enmarca en el proceso de escucha activa que el Departamento de Salud está llevando a cabo en todas las OSI de Euskadi, con el objetivo de compartir impresiones con los equipos profesionales y avanzar en la mejora de la atención sanitaria".

Tras la reunión, la delegación se ha desplazado al nuevo centro de salud de Aretxabaleta, recientemente inaugurado, y las obras del nuevo Hospital de Debagoiena en Arrasate-Mondragón.

Según ha destacado, las obras de este nuevo edificio, que se encuentran en estado de ejecución, "van a permitir ampliar el Hospital de Día Médico-Quirúrgico, crear una nueva unidad de Digestivo con servicio de Endoscopias, implantar un nuevo Servicio de Rehabilitación e integrar una sala de Resonancia Magnética dentro del Hospital".

Además, está prevista la creación de una nueva base para el Servicio de Emergencias de Arrasate y la ampliación del área de Consultas Externas. El nuevo Hospital va a contar con aparcamientos subterráneos con una capacidad en torno a 100 plazas.

Martínez ha puesto en valor que el nuevo Hospital "va a ser más funcional y adaptado a las necesidades asistenciales actuales y permitirá ampliar la cartera de servicios", ofreciendo una atención "más cercana, de calidad y accesible a las 64.800 personas residentes en Bergara, Arrasate, Aretxabaleta, Elgeta, Angiozar, Antzuola, Oñati, Leintz-gatzaga, Eskoriatza y Aramaio".

"El Departamento de Salud y Osakidetza pretenden a través de la creación de este nuevo recurso asistencial, dar un nuevo paso en la mejora de la asistencia sanitaria que ofrece Osakidetza, en la comarca del Alto Deba y el conjunto de Gipuzkoa", ha incidido.

ARETXABALETA

En cuanto al nuevo centro de salud de Aretxabaleta, que comenzó su actividad el pasado mes de julio para dar servicio a los más de 7.000 habitantes del municipio guipuzcoano, ha contado con una inversión cercana a los cinco millones de euros, cuenta con 21 salas de consultas, en las que se ubicarán además de los servicios de Medicina de Familia y Enfermería, otros como el área de Pediatría. En total son más de 2.000 metros cuadrados útiles que "aumentan notablemente la capacidad asistencial y cuadriplican el espacio respecto a las anteriores instalaciones", ha incidido.

El centro cuenta, además, con el primer centro sociosanitario de Euskadi. El nuevo edificio que alberga el Centro de Salud se encuentra distribuido en cuatro plantas, de las que tres están destinadas de manera exclusiva a al ámbito sanitario.

La última planta está reservada para los servicios sociales municipales y así, además de funcionar como centro de salud de Osakidetza, acoger también los citados servicios sociales con el fin de "ofrecer una atención integral, desde un enfoque preventivo y centrado en la persona".