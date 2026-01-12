Las hospitalizaciones por gripe caen un 32% en Euskadi en la última semana, en la que se detectaron 1.160 contagios

El Departamento considera que esta puede ser la fase de inicio del "descenso paulatino" en la incidencia del virus - IREKIA

VITORIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado un descenso del 31,78% en el número de ingresos hospitalarios por gripe llevados a cabo durante la pasada semana (del 5 al 11 de enero), en la que hubo 161 hospitalizaciones frente a las 236 de los siete días precedentes. En el mismo periodo, se detectaron 1.160 casos de gripe, lo que supone un leve descenso sobre semanas precedentes, y representa menos de la mitad de casos registrados el año pasado en esas mismas fechas.

A su vez, los ingresos en UCI ha sido seis, según han informado este lunes en un comunicado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza.

Desde que dio inicio la campaña de la gripe, se han registrado un total de 17.465 casos y se han llevado a cabo 2.274 ingresos hospitalarios y 74 en UCI. La incidencia del virus gripal en Euskadi se sitúa en 774, 49 casos por 100.000 habitantes, con un crecimiento del 7,42% respecto a semanas precedentes, lo que al tratarse de un dato acumulado, ofrece "claros signos de ralentización" de la propagación del virus gripal, según el Departamento de Salud.

Por territorios históricos Álava continúa a la cabeza, con una incidencia de 895,19 casos, seguida de Bizkaia 781,89 casos y Gipuzkoa con 713,57 casos por 100.000 habitantes.

El Departamento ha añadido que "todo parece indicar", a partir de los datos y la tendencia, que esta es la fase de inicio de "descenso paulatino" en la incidencia del virus de la gripe en la población de Euskadi.

VACUNACIÓN

La campaña 2025 de vacunación frente a la gripe y covid está obteniendo un aumento promedio del 11,1% en el número de dosis de vacuna antigripal administrada respecto al mismo periodo en la campaña 2024.

Hasta el momento se han administrado 590.495 dosis de vacuna antigripal y 300.900 dosis frente a covid. En Euskadi se ha alcanzado una cobertura del 26,7% de la población y en el grupo de edad de más de 60 años se ha alcanzado al 56,8%.

En lo referente a la cobertura entre las personas que viven en residencias, la tasa es de un 84,3% frente a la gripe y del 72,5% frente a covid.

En cuanto a la vacunación antigripal en población infantil entre los 6 meses y 5 años, en la campaña actual se han vacunado 28.525 niños, lo que supone a día de hoy un 43,5% de cobertura en este grupo vacunal. La vacunación en mujeres embarazadas ha alcanzado al 56,1%, y aumenta un 4% respecto a la alcanzada en la anterior campaña.

El Departamento de Salud trabaja con el objetivo de que la próxima campaña de vacunación de la gripe en Euskadi esté abierta a toda la población, sin limitaciones y sin cita previa. Para ello se prevé instalar puntos de vacunación sin cita previa.

Hasta la actual campaña, se ha realizado la vacunación por etapas, primero a la población diana, como mayores de 60 años, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y niños entre los 6 meses y 5 años de edad; y por último, al resto de población.