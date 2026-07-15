Hurtado (PSE) cree que "hay cosas que no se entienden" en la condena al hermano de Sánchez y espera que "corrijan"

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del País Vasco y líder del PSE-EE en Álava, Javier Hurtado. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE en Álava, Javier Hurtado, ha considerado que "hay cosas que no se entienden" en la condena al hermano de Pedro Sánchez y ha apostado por "confiar en la Justicia" para que las "anomalías" se puedan "corregir en otras instancias"

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Hurtado ha expresado "máximo respeto" al trabajo de la Justicia tras la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público, que, ha precisado, puede ser recurrida.

Aunque no ha podido aún leer la sentencia, ha señalado que, por lo que ha podido leer a expertos, "hay cosas que no se entienden". En todo caso, ha apelado a "confiar en la Justicia" y que las "anomalías" se puedan "corregir en otras instancias".