Hurtado defiende que Euskadi es "referente en la construcción de un turismo responsable"

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha defendido este miércoles que Euskadi es "referente en la construcción de un turismo responsable, capaz de generar valor económico, al tiempo que preserva el entorno y mejora la calidad de vida de la ciudadanía".

Hurtado ha participado este miércoles en Madrid en una nueva edición del Foro 'Todo un país de turismo V. Vanguardia responsable', organizado por elDiario.es, jornada que ha reunido a representantes institucionales, expertos académicos y líderes del sector turístico para analizar los desafíos y oportunidades de un modelo en transformación, con especial foco en la sostenibilidad, la innovación y el impacto social.

Junto a Javier Hurtado, en el encuentro han participado también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Durante la jornada se han abordado cuestiones "clave" como la estrategia turística hacia 2030, la conectividad, el talento o la preservación del entorno.

En este contexto, Hurtado ha participado en la jornada con una ponencia centrada en el modelo turístico de Euskadi, "reconocido internacionalmente por su apuesta por la ética, la sostenibilidad y la gobernanza responsable", según ha remarcado.

La evolución en Euskadi en las últimas décadas "ha contado con un crecimiento superior al 80% en la llegada de visitantes desde 2011 y un notable incremento del turismo internacional, que ha pasado de representar el 28% en el año 2000 al 48,4% en la actualidad", ha señalado.

Este crecimiento, ha subrayado, "ha ido acompañado de una transformación del modelo turístico, ampliando el foco desde las capitales hacia las comarcas y promoviendo una mayor distribución territorial de los flujos turísticos".

También ha destacado el impulso a herramientas de gestión avanzada como los Sistemas de Inteligencia Turística (SIT) y los programas de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), así como la adhesión creciente de empresas al modelo, con el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad del sector.

Asimismo, ha avanzado algunas de las medidas contempladas en la futura Ley de Turismo de Euskadi, entre ellas, la regulación de zonas tensionadas, el refuerzo del control sobre las viviendas de uso turístico, incluyendo la limitación de nuevas licencias y la renovación periódica de registros, y una mayor supervisión de los canales de comercialización.

Con esta intervención, ha asegurado, Euskadi "se posiciona como un referente en la construcción de un turismo responsable, capaz de generar valor económico, al tiempo que preserva el entorno y mejora la calidad de vida de la ciudadanía".