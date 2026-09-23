Identificado el presunto autor de los disparos con una pistola de balines durante las fiestas de Rontegi (Barakaldo)

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Barakaldo (Bizkaia) ha identificado a un menor de 15 años como presunto autor de los disparos realizados con una pistola de balines contra varios jóvenes durante el cierre de las fiestas de Rontegi el pasado domingo. Al tratarse de un menor de edad, las correspondientes diligencias serán tramitadas ante la Fiscalía de Menores, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en materia de responsabilidad penal de los menores.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barakaldo, los hechos se produjeron sobre las 21.30 horas del pasado domingo cuando varios jóvenes fueron alcanzados por disparos efectuados con una pistola de balines. Como consecuencia de los disparos, dos jóvenes, ambos de 15 años, sufrieron impactos en la cara, un brazo y las piernas, por lo que requirieron asistencia médica.

Aunque las lesiones sufridas no revisten gravedad, alguno de los balines impactó en una zona próxima al ojo. Esta circunstancia ha generado preocupación por las graves consecuencias que podría haber tenido el incidente si alguno de los proyectiles hubiera alcanzado directamente la zona ocular de las víctimas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, ha destacado "la eficaz actuación de la Policía Local que, junto con la colaboración ciudadana, ha permitido identificar al presunto autor de los hechos en un breve espacio de tiempo".