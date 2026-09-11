Identificados tres menores por lanzar botellas contra patrullas de la Ertzaintza en las fiestas de Plentzia

Comisaría de la Ertzaintza de Getxo. - ETRZAINTZA

BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha identificado a tres menores de edad que la madrugada del pasado 29 de agosto lanzaron varias botellas contra una patrulla uniformada y otra de paisano mientras realizaban labores preventivas en las fiestas de Plentzia (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El incidente tuvo lugar en Plentzia, durante la madrugada del pasado 29 de agosto, cuando una patrulla uniformada de la Ertzaintza, que realizaba labores preventivas durante el dispositivo de fiestas de la localidad costera, recibió el impacto de dos botellas al paso por la pasarela de acceso a un ascensor público.

Las botellas fueron arrojadas por varios jóvenes a la vez que proferían insultos a los agentes. La patrulla trató de identificar a los autores, pero no fue posible debido a que estos se escondieron entre la multitud.

Poco después, otra patrulla, esta vez de paisano, sufrió un nuevo ataque con el lanzamiento de dos botellas más a la vez que un grupo de jóvenes insultaba e increpaba a los agentes. El recurso tuvo que refugiarse en su vehículo policial para evitar la agresión, sin poder identificar a los responsables.

Desde la comisaría de Getxo se inició una investigación y, tras diversas averiguaciones, se consiguió identificar a tres menores de edad, uno, de 16 años y los otros dos, de 17, que deberán comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sean citados.