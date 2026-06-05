Idom gana el concurso para diseñar el futuro pabellón multiusos de Illunbe, que supondrá una inversión de 60 millones

Presentación del proyecto de nuevo Illunbe. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa vasca de ingeniería y arquitectura Idom ha ganado, con su propuesta 'Txalaparta', el concurso internacional para diseñar el futuro pabellón multiusos de Illunbe en San Sebastián. El objetivo es que las obras de construcción del nuevo edificio, con dos arenas, una multiusos y otra deportivas, separadas pero que pueden conectarse entre sí, se adjudique para 2028.

En la presentación del proyecto ganador, en el Salón de Plenos del Consistorio donostiarra, han participado el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, y el director de Donostia Kirola, David Feijoo.

Este último ha explicado que el jurado ha valorado "la adecuación de la propuesta a las exigencias del programa funcional, la calidad arquitectónica, las características medioambientales y la viabilidad técnica, económica y funcional de las propuestas".

A ello, ha añadido que la decisión final de ha fundamentado en "la elevada adecuación de la propuesta a las necesidades funcionales y técnicas del proyecto", ya que, por una parte, "se ha tenido en cuenta la integración urbana del edificio" que se "descompone en dos cuerpos integrados dentro de una única configuración volumétrica" y una ocupación "reducida" de la parcela. Esto contribuye a "reducir la sensación de masividad y mejora la integración urbana de la propuesta" y "favorece la generación de espacios libres y una mejor relación del edificio con su entorno inmediato".

También se ha valorado "su capacidad para compatibilizar de forma flexible e independiente los distintos usos previstos, desde competiciones deportivas hasta espectáculos, ferias o congresos", siendo la propuesta "más equilibrada y mejor resuelta desde el punto de vista funcional, espacial y operativo".

Insausti ha indicado que ha sido un concurso "muy competititivo" al que han concurrido cuatro firmas, y ha destacado que "Illunbe conecta de manera integral la ciudad deportiva de Anoeta con el entorno innovador de Miramón, configurando un nuevo espacio que integra deporte, cultura, espectáculo y actividad económica vinculada a la innovación" y convirtiéndose en "una gran puerta de entrada de la ciudad del futuro como nodo de innovación y conocimiento".

CIUDAD "DEL FUTURO"

"Conecta lo que somos con lo que queremos ser, y proyecta una Donostia más próspera, preparada para el futuro sin renunciar a su esencia", ha afirmado el alcalde, para insistir en que este "ilusionante" proyecto "abre una nueva puerta de entrada a la ciudad del futuro".

Por su parte, Oyarbide ha señalado que este nuevo proyecto "responde a la necesidad de corregir las deficiencias del actual equipamiento y dotar a San Sebastián de un espacio polivalente que satisfaga las demandas de los clubes deportivos de la ciudad y el territorio".

Al mismo tiempo, se ha mostrado convencida de que "situará a Donostia de nuevo en el circuito de grandes conciertos y espectáculos, ampliando la oferta cultural", convirtiendo Illunbe, "en un motor económico para la ciudad, combinando su atractivo deportivo y cultural con el de polo de ciencia y conocimiento y como extensión del parque tecnológico de Miramon".

DOS ARENAS

Feijoó ha detallado que el proyecto 'Txalaparta' plantea dos grandes arenas -una multiusos y otra deportiva-, junto a los espacios de entrenamiento y soporte.

Según ha explicado, ambas arenas están diseñadas para funcionar "tanto de manera independiente como coordinada, lo que permite multiplicar las posibilidades de uso del recinto y optimizar su rendimiento a distintas escalas".

"Esta organización facilita la celebración simultánea de eventos y garantiza una programación diversa que incluye actividades deportivas, espectáculos culturales, conciertos, ferias y otros formatos híbridos", ha apuntado.

La arena multiusos se plantea como el elemento principal del complejo, con una capacidad cercana a los 18.500 espectadores y "preparada para acoger configuraciones muy variadas, desde conciertos multitudinarios hasta eventos deportivos o grandes encuentros culturales".

ARENA DEPORTIVA

Por su parte, la arena deportiva ofrece un aforo de 3.380 espectadores sentados, "adaptándose a competiciones de menor escala y permitiendo un uso más cotidiano del conjunto". "Este sistema dual asegura un funcionamiento continuo del equipamiento y refuerza su viabilidad a largo plazo", ha subrayado. El edificio se completa con un aparcamiento que ronda las 250 plazas y áreas específicas para autobuses.

Por otro lado el director de Donostia Kirola ha puesto en valor la "flexibilidad" del proyecto, ya que mediante el uso de gradas móviles y sistemas de configuración variable se podrán "adaptar los espacios a distintas necesidades, favoreciendo una programación dinámica y optimizando la experiencia tanto de los espectadores como de los organizadores".

"Esta capacidad de transformación interna refuerza el carácter multifuncional del edificio y lo posiciona como una infraestructura preparada para responder a los nuevos modelos de evento contemporáneo", ha subrayado.

También ha destacado que será un edificio "sostenible" que aprovechará los aproximadamente 10.000 metros cuadrados de la estructura existente, lo que permite "reducir de manera significativa el impacto ambiental de la intervención, así como los costes económicos y los plazos de ejecución".

Ahora la empresa adjudicataria deberá proceder a la redacción del proyecto básico y de actividad en un plazo de cuatro meses. Una vez obtenidas las licencias, se deberá presentar el proyecto de ejecución y la memoria de explotación en un plazo de seis meses como paso previo a la licitación del contrato de obra, que "podría llevarse a cabo a mediados del 2027, con el objetivo de ser adjudicadas en 2028".