El III Foro de la Cultura de Álava abordará el papel de la cultura como motor económico, social y ambiental

La diputada de Cultura, Ana del Val - DFA

VITORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El III Foro de la Cultura de Álava abordará el papel de la cultura como motor de sostenibilidad económica, social y ambiental en el marco de dos encuentros estratégicos para el sector a desarrollarse los próximos 25 y 26 de marzo en el Museo Bibat y la sala Amárica de Vitoria-Gasteiz, respectivamente.

Durante la rueda de prensa de presentación, la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha destacado que "la participación activa del sector es imprescindible para avanzar en políticas culturales basadas en los derechos culturales, la sostenibilidad y la colaboración".

Esta edición se presenta como un espacio de reflexión estratégica que sitúa a la cultura en el centro de los retos contemporáneos, bajo el lema 'El Triángulo de la Sostenibilidad'. Este foro analizará el impacto de la cultura no sólo como un fin en sí mismo, sino como un agente transversal de cambio social, cohesión territorial y transición ecológica.

Del Val ha señalado que "la cultura es hoy una infraestructura esencial para la resiliencia y la competitividad del territorio y este foro busca reforzar su papel como motor de identidad, bienestar y futuro para Álava".

Organizado por el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, el evento se enmarca en la 'Línea Estratégica 5: Derecho a la Participación' del 'Plan de Cultura 2023-2028' y continúa el proceso iniciado en 2022 y 2024, para "fortalecer la gobernanza cultural del territorio".

El Museo Bibat albergará la primera jornada el 25 de marzo, dedicada a la sostenibilidad económica y a los nuevos modelos de viabilidad del sector cultural. La sesión 'Bideragarritasunerako bide berriak: zerga-pizgarrien balioa' reunirá a Amaia Ibañez, gerente de Eskena, y a Borja Ruiz de Azúa, inspector de tributos de la Hacienda Foral de Álava.

La ponencia profundizará en el marco fiscal alavés como oportunidad estratégica de crecimiento, analizando cómo los incentivos tributarios pueden convertirse en una herramienta clave para reforzar la solidez de los proyectos culturales.

Se abordará el potencial de la fiscalidad para abrir nuevas vías de colaboración con el sector privado, facilitar la autonomía financiera y transformar la gestión fiscal en un recurso accesible para que las iniciativas creativas cuenten con un respaldo estable y duradero.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

La Sala Amárica acogerá la segunda jornada que se centrará en la sostenibilidad social y ambiental, abordando el papel de la cultura como infraestructura de cohesión y como agente activo en la transición ecológica.

Alfons Martinell abrirá el día con la ponencia 'Gestión cultural estratégica: del valor social al compromiso territorial', en la que planteará la necesidad de un nuevo contrato social que reconozca la cultura como inversión estratégica. Su intervención profundizará en cómo los proyectos culturales pueden generar valor compartido, reforzar la resiliencia del territorio y convertirse en activos duraderos con impacto social profundo.

A continuación, Ángel Mestres y Pilar Gonzalo protagonizarán el diálogo 'El pacto relacional: gobernanza ética y mediación de proximidad', centrado en la dimensión relacional de la cultura. Analizarán cómo los proyectos pueden transformarse en espacios reales de convivencia, confianza y participación ciudadana, y cómo la ética del cuidado y la transparencia se convierten en pilares para construir comunidades culturales sólidas.

El conversatorio 'Cultura regenerativa: la creación como motor de restauración ecosistémica', con Maria Ptqk, Maider López y Elisa de los Reyes, abordará la responsabilidad del sector cultural ante la crisis climática. Se explorará cómo el arte y la creación pueden rediseñar nuestra relación con el territorio, actuar como agentes de restauración del paisaje y proponer modelos de producción de bajo impacto que inspiren nuevas soluciones ecológicas desde la proximidad.

En paralelo, se celebrarán dos mesas de proyectos dedicadas a iniciativas que regeneran el paisaje y a proyectos que tejen comunidad en el territorio. Participarán Espacio Artevaca, El Cubo Verde, Somos Vértice-Alumbra Rural, Colectivo Nexodos, Plataforma Bajo Teja, La Ortiga Colectiva, Pueblos en Arte y Mutur Beltz, mostrando ejemplos de cómo la cultura puede sanar el entorno, fortalecer vínculos y convertirse en una red de confianza para el territorio.

Como novedad, la jornada incluirá, por la tarde, el encuentro 'Tejiendo el sector: balance y futuro', donde las Mesas Sectoriales compartirán el balance de 2025 y abrirán su participación a nuevos agentes. Será un espacio para evaluar resultados, conectar con el tejido creativo local y diseñar colectivamente los retos del mañana.

Asimismo, tras este encuentro se realizará una sesión colaborativa para iniciar el diseño del futuro directorio de artistas y agentes culturales de Álava. Un taller práctico para definir de manera conjunta esta herramienta común que multiplicará nuestra visibilidad, conexión y red profesional.

La participación en el foro es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por la Diputación Foral de Álava en la página web de KulturAraba, www.kulturaraba.eus. El proceso de inscripción estará abierto hasta el 22 de marzo.