Ikastolas e Izarkom colaboran en "avanzar en soberanía tecnológica y cooperativismo"

Firma del acuerdo. - IKASTOLAK

SAN SEBASTIÁN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ikastolen Ekartea y la cooperativa vasca de telecomunicaciones Izarkom han firmado un acuerdo para "avanzar en soberanía tecnológica y cooperativismo" y "responder a las necesidades digitales de la comunidad educativa desde una perspectiva cooperativa y social".

Según han indicado en un comunicado, a través de este convenio pretenden "reforzar infraestructuras y servicios que contribuyan a asegurar la disponibilidad de la red, su accesibilidad y un precio adecuado, partiendo de una visión pública y comunitaria".

El objetivo es "profundizar en la soberanía en el ámbito de las telecomunicaciones, evitando que el futuro de los países quede ligado a los intereses de las grandes empresas privadas".

En este marco, Izarkom será "un referente principal en la gestión de las necesidades de telecomunicaciones de las ikastolas, promoviendo que estos centros ganen autonomía sobre sus propias infraestructuras de comunicación".

Además, este convenio pone a trabajar conjuntamente a ambos movimientos para "incorporar, en el día a día, la promoción del euskera, la soberanía en telecomunicaciones y el cooperativismo transformador". El acuerdo contempla la asesoría y adecuación de los contratos de telecomunicaciones de las ikastolas, el impulso, cuando sea posible, del uso de redes propias y la recomendación de los servicios de Izarkom.

También se organizarán charlas y talleres con la comunidad educativa para trabajar la soberanía en telecomunicaciones y el uso responsable de estos recursos, tanto en la dinámica interna de las ikastolas como en iniciativas de proyección social.