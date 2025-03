Ildefonso Falcones presenta este jueves en Bilbao la tercera parte de su saga literaria 'La catedral del mar'

'En el amor y en la guerra' transcurre en el Nápoles del siglo XV y la novela se presenta en la Biblioteca de Bidebarrieta del Casco Viejo

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El novelista barcelonés Ildefonso Falcones presenta este jueves en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao 'En el amor y en la guerra' (Grijablo), tercera parte de la saga iniciada hace casi dos décadas con 'La catedral del mar' y en la que viaja de la mano de los Estanyol al Nápoles (Italia) del siglo XV tras ser conquistada por Alfonso V en los inicios del Renacimiento.

El acto, que dará comienzo a las 19.00 horas, se enmarca dentro del ciclo literario Bidebarrieta Kulturgunea de encuentros y presentaciones que organiza el Ayuntamiento de Bilbao en la biblioteca del Casco Viejo bilbaíno. El acceso es gratuito, hasta completar aforo, y se puede seguir asimismo por streaming en la web municipal.

La obra fue publicada a mediados de febrero. Según explicó su autor en una entrevista con Europa Press, seguir la saga en Nápoles suponía la continuación cronológica con 'Los herederos de la tierra', donde ya aparecía Alfonso V, y también ha querido con esta novela acercar "algo poco conocido" como es este periodo histórico de la segunda mitad del siglo XV.

'En el amor y en la guerra', que se publica en castellano por Grijalbo y en catalán por Rosa dels Vents con una primera tirada total de 200.000 ejemplares en España, prosiguen las aventuras de Arnau Estanyol, nieto del protagonista de la primera novela, en un Nápoles conquistado por Alfonso V.

En ese Nápoles, Arnau Estanyol, lugarteniente del ejército real, lucha durante más de cuatro décadas contra las intrigas de la nobleza y la realeza, mientras busca proteger a su familia y se enfrenta a la ira de su hermanastro, en un relato en el que su protegida Marina tiene gran protagonismo.

La trama de 'En el amor y en la guerra' recorre puntos reconocibles de la fisionomía de Nápoles como el Castel Nuovo, donde residía el rey, el convento de Santa Chiara o la iglesia de San Lorenzo, que el novelista ha estudiado en diversas visitas a la ciudad.

Falcones subraya que para encarar este ciclo de novelas tiene bien definido el arco de los protagonistas desde un principio y que la trama histórica debe ser real, por lo que es importante la documentación: "No comparto esa opinión de que la Historia se puede modificar según las conveniencias del guión. Lo que se puede modificar es el guión, según las exigencias de la Historia".

DIFERENCIAS SOCIALES

En la novela, el escritor muestra las diferencias existentes entre la sociedad aragonesa y napolitana de la época, con la primera todavía en la época medieval y la segunda en un movimiento "mucho más aperturista, intelectual", que buscaba un retorno a los clásicos, lo que supone un choque cultural importante.

Falcones explica que Alfonso V terminó siendo uno de los principales mecenas y consigue que Nápoles se convierta en un centro cultural de Europa, en un momento en el que Barcelona, por ejemplo, estaba en "plena crisis", sin empuje comercial y no disponía siquiera de un puerto en condiciones.

Si la novela no escatima escenas de guerra tampoco lo hace con el sexo --tanto heterosexual como homosexual--, cuya aparición defiende Falcones, por lo que ha lamentado el, a su juicio, puritanismo que se da hacia este tipo de escenas, cuando las novelas o las películas están llenas de violencia explícita: "Como lector, cuando alguien me hurta el sexo que el mismo autor está promoviendo en su novela, me decepciona".

Casi dos décadas después de la publicación de 'La catedral del mar' y preguntado finalmente sobre la posibilidad de una cuarta novela de la saga, Falcones ha asegurado que "en este momento no veo continuidad, pero tampoco me cierro a ella. Lo que no quiero decir es ya ha terminado. No lo sé".