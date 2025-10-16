Una imagen de San Juan de Gaztelugatxe gana el V certamen nacional de fotografía en Instagram "Mi Rincón Favorito"

Imagen de San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) ganadora del quinto certamen nacional de fotografía en Instagram "Mi Rincón Favorito" - HÉCTOR CARO

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una instantánea tomada en San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) se ha alzado con el primer premio nacional en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram "Mi Rincón Favorito". La fotografía, firmada por Héctor Caro, muestra la ermita encaramada sobre el islote y la serpenteante escalinata que trepa por el acantilado, con el mar rompiendo en primer plano y un cielo de atardecer encendido.

El resto de premiados han sido Juan Antequera (Badajoz), Germán Franco (Madrid), Diego Moradillo (Nuévalos, Zaragoza) y Marina Martín (Palencia). Los autores fijaron el objetivo en los enclaves que, a su juicio, merecía la pena destacar en cada territorio.

La imagen ganadora, dotada con 500 euros, retrata San Juan de Gaztelugatxe con una mirada "muy física", según han destacado los organizadores del certamen.

"El encuadre vertical conduce la vista en diagonal desde la espuma hasta la cima, mientras un cielo cálido de atardecer envuelve la escena. La combinación de textura pétrea, agua en movimiento y luz rasante convierte el lugar en un relato visual de la costa cantábrica", han detallado.

El segundo premio, de 400 euros, ha sido para Juan Antequera (Extremadura) por una panorámica de Badajoz al ocaso, y Germán Franco (Comunidad de Madrid) ha obtenido el tercer premio, de 300 euros, con una imagen en la que las Cuatro Torres emergen de un mar de nubes bajo un cielo rojizo.

El cuarto premio, de 200 euros, ha recaído en Diego Moradillo (Aragón) por un claroscuro del claustro del Monasterio de Piedra (Nuévalos), mientras que Marina Martín (Castilla y León) se ha llevado el quinto premio, de 100 euros, con una instantánea del Cristo del Otero (Palencia) recortado contra el disco solar.

El jurado ha completado el palmarés con diez accésits, dotados con 50 euro cada unos, repartidos por toda la geografía española. Además, se han concedido veinte menciones especiales, sin dotación económica, "en reconocimiento del gran nivel de esta edición", según los organizadores.

RINCONES ESPECIALES

"Mi Rincón Favorito" es un certamen nacional de fotografía en Instagram cuyo objetivo es dar a conocer rincones especiales de España a través de las imágenes que los participantes comparten desde sus propios perfiles. Se desarrolla en torno al 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo.

Nació en 2021 y, en sus cuatro primeros años, ha reunido a más de 70 localidades y 10.000 participantes. En la presente edición, los premios suman más de 7.000 euros entre la categoría nacional y los certámenes locales