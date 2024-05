Iñaki Bilbao expone sus nuevas pinturas al óleo en la sala Desio de Bilbao La Vieja

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Iñaki Bilbao, profesor de Bellas Artes de la UPV/EHU retirado, inaugurará este próximo viernes, a las 19.00 horas, su nueva exposición de pintura, formada por una veintena de obras de nueva creación que podrán verse en la sala Desio, situada en el número 12 de la calle Dos de Mayo, en Bilbao.

Doctor en Bellas Artes, profesor de dibujo y pintura entre 1978 y 2016, Iñaki Bilbao (Bilbao, 1956) muestra en esta nueva exposición 21 obras de óleo sobre lienzo y óleo sobre tabla, que podrán verse hasta el próximo 21 de junio.

"¿Por qué pintar cuando ya parece que se ha pintado todo y en todos los estilos posibles, cuando hay infinitas maneras de crear imágenes e, incluso, pueden hacerlo las máquinas de manera autónoma y con impecables resultados?, ¿Para qué amontonar cuadros cuando la pintura parece haber pasado de moda, cuando la clase media, al igual que la baja clase alta, no existen o no llegan a final de mes, cuando en los domicilios de pretendido ornato y postín que vemos en las revistas ilustradas ya no hay cuadros, cuando todo nace, se reproduce y muere en el vientre del teléfono móvil?", se pregunta el propio autor con motivo de esta nueva muestra.

"A los pintores, a mí al menos, solo nos queda pelear dentro, pero empujando, los límites del 'cómo'", concluye el artista.