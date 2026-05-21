Inaugurada en Euskadi la primera planta de la UE de ecoáridos, con una producción anual de hasta 125.000 toneladas

Primera planta de la UE de ecoáridos instalada por Petronor - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Petronor y O.C.O Technology, empresa especializada en la captura de carbono, productos de construcción sostenible y tratamiento de residuos, ha inaugurado este jueves en el Puerto de Bilbao la primera planta de la UE para fabricar áridos sintéticos que capturan CO2, con una producción estimada de hasta 125.000 toneladas anuales de ecoáridos y tras una inversión de 20 millones.

En la inauguración han tomado parte el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, el director ejecutivo de O.C.O Technology, Steve Greig, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quienes han realizado una visita a esta planta de materiales de construcción que utilizará para su fabricación CO2 de la refinería de Muskiz (Bizkaia), además de residuos.

El proyecto, que tiene como accionistas a Petronor (75%) y a la empresa británica O.C.O. Technology (25%), ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y generará 20 puestos de trabajo.

La planta, denominada Biscay Eco Aggregates, utilizará residuos urbanos, que irían al vertedero, y también CO2 de Petronor para producir mediante un proceso químico áridos sintéticos con huella de carbono negativa. Este producto reemplaza al árido natural de cantera, de manera que no es preciso excavar la montaña y se contribuye "a la descarbonización del sector de la construcción".

Esos residuos se convierten en un material sostenible de construcción a través de la tecnología de carbonatación acelerada (ACT) de O.C.O Technology, que ya tiene cuatro plantas similares en Reino Unido, promoviendo, según han destacado, "la economía circular, reduciendo CO2 en el ambiente y disminuyendo el consumo de materias primas naturales".

En concreto, la previsión es que, gracias a esta planta de mineralizacion de CO2, se lograrán reutilizar hasta 50.000 toneladas anuales de cenizas térmicas procedentes de residuos, se capturarán hasta 6.000 toneladas de CO2 de Petronor y se producirán hasta 125.000 toneladas anuales de ecoáridos. El proyecto permitirá, anualmente, preservar hasta 170.000 toneladas de áridos naturales.

Este proyecto, que ha sido galardonado con varios premios, ha contado con una financiación de 3,2 millones del programa Innovation Fund 2020 de la Comisión Europea. También ha sido seleccionado con el programa Indartu con 1,16 millones.

ZUDAIRE

En el transcurso de la inauguración, el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, ha subrayado que esta planta es "un claro ejemplo de un modelo de desarrollo basado en la colaboración, la apuesta por la tecnología y el impulso industrial".

"Se trata de un proyecto basado en la sostenibilidad, ejemplo de economía circular al 100%, y que además demuestra el atractivo de Bizkaia para la implantación de nuevos proyectos", ha destacado.

Según ha apuntado, para su puesta en marcha es necesario contar con un ecosistema "sólido", con políticas públicas que impulsen estas inversiones, empresas que lleven años trabajando en el tratamiento de residuos capaces de suministrar la materia prima necesaria, así como un entorno y un mercado "comprometidos con la sostenibilidad y dispuestos a apostar por este nuevo recorrido que hoy ponemos a su disposición".

Tras destacar la confianza y el apoyo "serio" de Europa a este proyecto, ha pedido a las instituciones que les sigan apoyando y ha señalado que, para ello, cuentan con un instrumento "potente" como es la "compra pública innovadora", para que en sus obras se utilice estos materiales, lo que sería "un gran apoyo" para este tipo de proyectos.

Junto a esta petición, Zudaire, que ha indicado que "tecnología y sostenibilidad son dos caras de la misma moneda", ha solicitado también a la Asociación de Plantas de Valorización que apuesten por esta tecnología.

Por su parte, el director de nuevos proyectos de transformación de Petronor, Aitor Arzuaga, ha explicado que este proyecto "encaja a la perfección" en la apuesta por la descarbonización de Petronor, ya que, a través de esta planta, se convierte residuos y CO2 en un nuevo material sostenible, de manera que se evita, por un lado, un problema de vertido de residuos y de emisiones de CO2, -que se retiran de la atmósfera- y, por otro, "tener que usar más árido natural con el impacto que conlleva".

El director ejecutivo de O.C.O Technology, Steve Greig, ha destacado su empresa es líder en el reciclaje de toneladas anuales de cenizas procedentes de residuos en el Reino Unido, reutilizando hasta 250.000 toneladas al año, aproximadamente el 35% del mercado británico.

"Estamos encantados de asociarnos con Petronor, que comparte los mismos valores y visión que O.C.O, en la primera planta de este tipo en la UE. Aunque nos hemos centrado en el tratamiento de toneladas anuales de cenizas térmicas procedentes de residuos, nuestra tecnología puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones", ha precisado.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que esta planta ofrece materiales de construcción que reducen hasta 16 veces la huella de carbono de los materiales convencionales. "Esta planta suma valor añadido a la estrategia de gestión de los residuos de Bizkaia, reforzando el papel de Zabalgarbi como un agente clave en la eficiencia energética y la economía circular. Esto es innovación industrial con sentido", ha apuntado.

La diputada general ha señalado que esta infraestructura es un ejemplo de "innovar para resolver problemas", en este caso, el de la emisión de CO2 y los residuos generados. Etxanobe ha añadido que proyectos como el inaugurado este jueves surgen de un "ecosistema empresarial innovador, de empresas como Petronor, que no solo generan riqueza y empleo, sino que sitúan a Bizkaia en una posición de liderazgo".

"Ocurre aquí porque cuidamos de un marco en el que empresas e instituciones colaboramos de manera natural, compartiendo la ambición por liderar la descarbonización y la transición energética", ha agregado.

Según ha señalado, desde la Diputación foral de Bizkaia llevan tiempo preparando el terreno para acoger este tipo de inversiones y, tras recordar la revisión fiscal aprobada, ha asegurado que en Bizkaia, "quien apuesta por la descarbonización, encuentra condiciones que lo facilitan". "El Concierto Económico solo tiene valor si lo usamos con inteligencia. Si lo ponemos al servicio del modelo económico que queremos construir", ha remarcado.

También se ha emitido un video del comisario de la UE para el Clima, Wopke Hoekstra, quien ha destacado la importancia de este proyecto que usa CO2 y residuos para fabricar ecoáridos y que contribuye a que Europa realice "una transición limpia" de sus procesos industriales

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA

Esta planta, que ha empezado a funcionar esta misma semana, hace uso del CO2 capturado de procesos industriales, como el que proviene de la refinería de Petronor, y de cenizas térmicas procedentes de residuos.

Durante el proceso de producción, mediante la tecnología de O.C.O, el CO2 reacciona químicamente con los residuos, obteniendo así áridos con huella de carbono negativa que se pueden emplear como materia prima en el sector de la construcción.

Además, han apuntado que, gracias a la tecnología de carbonatación acelerada (ACT) de O.C.O Technology, esta planta reduce la necesidad de extraer áridos naturales, y fomenta, a su vez, "el mantenimiento del paisaje y la economía circular al utilizar residuos producidos por la sociedad (basura que los ciudadanos depositan en los contenedores) cuyo destino era el vertedero".

O.C.O Technology es actualmente una de las pocas empresas en el mundo que cuenta con la aprobación de la condición el "fin de los residuos" para su proceso tecnológico de tratamiento de este tipo de residuos, clasificando el agregado terminado como un "producto".