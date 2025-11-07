Ingresa en prisión uno de los detenidos con 280 gramos de cocaína en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos detenidos el pasado miércoles en Vitoria-Gasteiz por tráfico de drogas, a quienes se les incautaron cerca de 280 gramos de cocaína y algo más de 4.500 euros en metálico, ha ingresado en prisión.

Así lo ha trasladado en una nota la Policía Local, quien ha especificado que el arrestado de 36 años ha ingresado en la cárcel, mientras que el detenido de 35 años ha quedado en libertad.

Tras estos arrestos, la sección de Investigación de Policía Local ha dado por finalizado este operativo especial sobre tráfico de drogas que acabó con la incautación de cerca de 280 gramos de cocaína y algo más de 4.500 euros durante el registro realizado en un domicilio.