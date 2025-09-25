Ingresa en prisión uno de los tres detenidos por el homicidio con arma blanca de un joven el domingo en Bilbao

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao ha acordado el ingreso en prisión provisional de uno de los tres detenidos por su supuesta implicación en el homicidio de un joven marroquí de 21 años, agredido con arma blanca en la calle Fika de la capital vizcaína el pasado domingo, según han informado fuentes judiciales.

Los otros dos arrestados en relación con este suceso han quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

Los hechos ocurrieron hacia las siete menos cuarto de la mañana del pasado domingo, poco antes de que se solicitara la presencia policial en esa calle del barrio de Solokoetxe, al haberse producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un hombre, con heridas de arma blanca en el pecho, que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después, fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció.

La primera de las detenciones se practicó en Bilbao, la segunda en Getxo (Bizkaia), y la tercera también en la capital vizcaína tras entregarse el sospechoso a los agentes.

La versión que baraja la Policía Vasca apunta a que los tres varones sudamericanos, --de 31, 21 y 28 años-- detenidos por el homicidio del joven marroquí y la propia víctima no pertenecían a ninguna banda violenta y ni siquiera se conocían.

La agresión se produjo tras un encuentro "fortuito" entre dos grupos de jóvenes, que se encontraron, se insultaron y acabaron en una pelea, sin que ninguno de ellos portara en ese momento armas blancas. Fue el presunto autor del apuñalamiento el que fue a buscar el cuchillo casero con el que cometió el crimen.