Ingresa en prisión en Vitoria el autor de una agresión sexual a su expareja tras quebrantar una orden de alejamiento

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VITORIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 28 años ha ingresado en prisión tras ser detenido el pasado jueves en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de una agresión sexual a su expareja ocurrida la semana pasada, tras quebrantar una orden de alejamiento dictada por un Juzgado de la capital alavesa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos que han motivado la detención se produjeron en Agurain, a donde el presunto agresor trasladó a la víctima desde la capital alavesa.

A pesar de tener una orden de alejamiento de la víctima, el detenido abordó a su expareja y trasladó a la mujer a bordo de un vehículo hasta esta localidad alavesa. Durante el trayecto, le quitó el teléfono móvil y comenzó a conducir de forma anómala dando acelerones y frenazos.

Una vez en la vivienda, la víctima fue retenida en ese lugar y fue agredida sexualmente. Finalmente, pudo recuperar el teléfono móvil y abandonar la casa al día siguiente. La afectada había presentado denuncias anteriores contra su expareja por amenazas de muerte, coacciones y reiterados quebrantamientos de condena.

Una vez que la Ertzaintza tuvo conocimiento de lo ocurrido, los efectivos encargados del suceso procedieron a la detención del presunto autor el jueves por la tarde en Vitoria-Gasteiz.

El arrestado cuenta con antecedentes policiales por violencia de género y fue puesto a disposición judicial este viernes, donde se decretó su ingreso en prisión.