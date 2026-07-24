Ingresan en prisión dos detenidos en Irun por hacerse con un móvil y exigir un pago para su devolución

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SAN SEBASTIÁN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Irun (Gipuzkoa) ha detenido a dos personas que, tras ser puestas a disposición judicial, han ingresado en prisión por hacerse con un teléfono móvil en la zona comercial de Behobia y exigir dinero a la víctima para devolvérselo.

Según ha informado el Ayuntamiento irundarra, los hechos comenzaron cuando un ciudadano requirió la presencia policial tras manifestar que, al quedarse sin batería su teléfono móvil, dos jóvenes se ofrecieron a cargarlo. Confiando en ellos, les entregó voluntariamente el terminal con el compromiso de que se lo devolverían una vez cargado.

Sin embargo, poco después ambos manifestaron desconocer dónde se encontraba el teléfono y abandonaron el lugar sin devolvérselo. Horas más tarde, volvieron a contactar con la víctima y le exigieron el pago de 50 euros para recuperar su propio teléfono móvil.

Ante esta situación, la Policía Local de Irun organizó un dispositivo específico en el que participaron varias patrullas, coordinadas con el Centro de Control del sistema municipal de videovigilancia.

El seguimiento realizado mediante las cámaras municipales permitió identificar a los implicados, conocer sus movimientos en tiempo real y mantener un control permanente sobre sus desplazamientos hasta el lugar previsto para el encuentro con la víctima.

Según han destacado, "gracias a la coordinación entre los operadores del sistema de videovigilancia y las patrullas desplegadas de forma discreta en las inmediaciones, los agentes dispusieron en todo momento de información actualizada sobre la ubicación y movimientos de los sospechosos, pudiendo planificar una intervención segura, eficaz y en el momento oportuno".

Durante el registro practicado tras la detención, la Policía Local localizó entre las pertenencias de uno de los arrestados el teléfono móvil, que fue recuperado y entregado a su legítimo propietario. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

El Ayuntamiento ha insistido en que esta actuación "pone de manifiesto el importante papel que desempeña el sistema municipal de videovigilancia como herramienta de apoyo al trabajo policial".