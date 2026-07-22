Ingresan en prisión tres hombres detenidos en Mungia (Bizkaia) con joyas robadas en una vivienda de Bakio

Objetos robados recuperados - ERTZAINTZA

BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado el ingreso en prisión de tres varones que fueron detenidos este pasado lunes en Mungia (Bizkaia) en posesión de joyas que acababan de robar en un domicilio de Bakio, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Patrullas de la comisaría de Gernika interceptaron un vehículo de alta gama, sobre las 19.00 horas del pasado lunes, en un control preventivo que realizaban en la carretera BI-2120, en el término municipal de Mungia.

En el turismo viajaban tres hombres y su conductor dio positivo en la prueba indiciaria de drogas, además de presentar un permiso de conducción extranjero no válido. Las tres personas tenían reseñas policiales relacionadas con robos con fuerza en domicilios.

Los agentes observaron que los ocupantes del coche trataban de ocultar algo y en el momento de la identificación uno de ellos arrojó un objeto hacia un árbol. Se trataba de un calcetín anudado, en cuyo interior se hallaron diversas joyas, como pulseras y medallas con iniciales grabadas.

En un registro preventivo del coche y de las personas, los recursos policiales encontraron una bandolera con más joyas y objetos susceptibles de haber sido sustraídos.

Unos cuarenta minutos antes, aproximadamente, la Ertzaintza había recibido el aviso de que se había cometido un robo en una vivienda de la localidad de Bakio.

Los agentes realizaron las primeras indagaciones, las cuales confirmaron que las joyas encontradas a los ocupantes del vehículo habían sido sustraídas en ese domicilio, aprovechando la ausencia momentánea de sus moradores. Por este motivo, se procedió a la detención de los tres hombres, de 30, 23 y 20 años.

En un registro más exhaustivo a uno de los detenidos se le localizó bajo la plantilla de una de sus zapatillas una llave modificada para realizar la apertura de cerraduras mediante impresión del mismo perfil, tamaño y pines que la llave del domicilio donde se había producido el robo.

Al finalizar las diligencias policiales en la comisaría, los tres detenidos fueron puestos ayer por la tarde a disposición del Juzgado de Guardia en Gernika-Lumo, desde donde se decretó su ingreso en prisión.