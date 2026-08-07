El Ingreso Mínimo Vital llegó a 28.215 hogares vascos en julio, en los que viven 72.719 personas

Lanbide y HABE suscriben un acuerdo de 400.000 euros para la capacitación en euskera de personas desempleadas y ocupadas - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó el pasado mes de julio a un total de 28.215 hogares de Euskadi en los que viven 72.719 personas, con un aumento de siete hogares perceptores de la ayuda y una disminución de 526 prestaciones respecto a julio de 2025 (-1,83%) según la última estadística publicada este martes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación en la Comunidad Autónoma Vasca alcanzó de media en julio los 640,88 euros mensuales por hogar frente a los 645,38 euros del pasado mes de junio, dato por encima de la media nacional (504,53 euros). La nómina del IMV en junio fue de 18,52 millones de euros en Euskadi, de un total de 473,28 millones de euros en el conjunto estatal.

Por territorios, el IMV ha llegado a 5.981 hogares en Álava con 17.690 personas beneficiadas y una cuantía media de 658,07 euros por hogar; a 6.846 hogares en Gipuzkoa, con 18.327 beneficiados y una cuantía media de 600,98 euros; y a 15.388 hogares en Bizkaia, con 36.702 personas beneficiarias y 651,95 euros de media.

En cuanto a la nómina de julio, Bizkaia encabeza el importe del IMV con 10,32 millones, seguida de Gipuzkoa con 4,18 millones, y Álava con 4,01 millones de euros.

RASGOS DEMOGRÁFICOS

Del total de 28.215 titulares del IMV en Euskadi en julio, 10.860 son hombres y 17.355 mujeres, y 20.090 personas de las que perciben la ayuda son españolas frente a las 8.125 extranjeras. Respecto a las personas beneficiarias en Euskadi, 32.285 son hombres, 40.434 son mujeres, 43.527 son mayores de edad y 29.192 menores.

Por otra parte, en cuanto a la edad, la media de los titulares en Euskadi se sitúa en 47,69 años (dos más que la media nacional), mientras que la edad media de las personas beneficiarias sin tener en cuenta a la persona titular es de 18,85 años en Euskadi (20,19 en España).

AYUDA PARA LA INFANCIA

Del total de 28.208 hogares vascos a los que llegó la prestación en julio, 6.201 fueron monoparentales y con menores a cargo. En 577 de ellos había tres menores a cargo de un adulto y en 146 hogares había más de tres menores a cargo de una persona adulta.

Además, 15.724 hogares vascos recibieron el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con una cuantía media de 127,89 euros, un complemento que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En junio, 613.088 hogares de todo el Estado lo recibieron, con una ayuda media de 67,28 euros por menor.