Innovación ambiental, IA y financiación de impacto como claves de desarrollo industrial centran el Foro Basque Greentech

Josu Bilbao, Asier Ochoa de Eribe, Ainara Basurko y Olga Martín - ACLIMA

BILBAO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La innovación ambiental, la inteligencia artificial y la financiación de impacto como palancas clave del desarrollo industrial han centrado este jueves la primera jornada de la quinta edición de Basque Greentech, el mayor foro de innovación y emprendimiento verde de Euskadi y que hasta este viernes se celebra en BAT B Accelerator Tower de Bilbao.

Impulsado por Aclima, Basque Environment Cluster, a la jornada han acudido más de 200 asistentes, que ha incluido una apertura institucional en la que han intervenido el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao; la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko y la directora de Aclima, Olga Martín, quienes han coincidido en señalar la transición verde como "una oportunidad estratégica para el desarrollo industrial, la atracción de talento y la generación de empleo de calidad".

En el marco de esta edición, Aclima presentará este viernes Green Ups!, su nueva plataforma estratégica para impulsar el emprendimiento en tecnologías limpias en Euskadi.

El encuentro celebrado este jueves ha reunido a representantes de instituciones públicas, industria, centros tecnológicos, entidades financieras, inversores y startups con el objetivo de acelerar la transición ecológica y reforzar la competitividad del tejido económico vasco.

Durante su intervención, Olga Martín ha subrayado que "la lucha contra el cambio climático es también una oportunidad para liderar nuevos sectores, atraer inversión y posicionar a Euskadi como un territorio innovador y resiliente", al tiempo que ha destacado "el papel clave de la colaboración público-privada, el emprendimiento verde y la financiación de impacto para escalar soluciones sostenibles".

Asimismo, ha subrayado que la inteligencia artificial "se presenta como una tecnología transversal con un enorme potencial para acelerar la transición verde; desde la optimización energética y la gestión de recursos, hasta la predicción de impactos ambientales o el diseño de nuevos modelos de movilidad sostenible". Sin embargo, ha añadido, "también nos interpela a reflexionar sobre su impacto ambiental y sobre la necesidad de una adopción ética, responsable y estratégica".

Por su parte, Josu Bilbao ha puesto en valor los avances logrados en Euskadi en materia de reducción de emisiones y ha remarcado que "sostenibilidad e industria no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente".

En este sentido, ha defendido que "la transición verde es ya una realidad económica y una oportunidad para transformar el modelo productivo, reforzar la competitividad industrial y avanzar hacia un crecimiento alineado con los retos climáticos".

Por su parte, la diputada foral Ainara Basurko ha destacado la importancia de foros como Basque Greentech & Green Ups! como "espacios de conexión y generación de soluciones concretas" ya que, según ha subrayado, "las startups ambientales representan una palanca clave para acelerar el cambio, aportar soluciones disruptivas y generar nuevas oportunidades de negocio".

Además, ha proseguido, "facilitar la conexión entre el talento emprendedor, la industria y la inversión es hoy más necesario que nunca y, este foro nace, precisamente, con esa vocación", ha incidido.

La primera jornada del foro ha estado centrada en el análisis y presentación de soluciones tecnológicas avanzadas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abordando ámbitos como las ciudades habitables e inteligentes, la economía circular, la gestión eficiente de los recursos, la acción climática y la inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad.

A lo largo de la jornada se han presentado proyectos como VIBRATREN, HANDIA PLAN, BIRTUOSS, HANDIA ROAD y BASOINSA, en el ámbito de las ciudades y la movilidad; CYANOBLOOM y ZIZARE, centrados en el agua resiliente y la regeneración de suelos; iniciativas de economía circular como CÍCLICOM, ORHI+, CHEMCYCLE y BIOKAR; y proyectos estratégicos vinculados a la acción climática y la nueva economía del carbono como DECARTECH, CO2CAPTURE, IDESIGN, SPACELOG y ECOBLOQ.

La velada ha incluido asimismo la presentación de proyectos empresariales en el marco del GreenTech Partner Showcase, como Biscay Eco Aggregates, PIRES 4.0 y LEGOAN IA, orientados a la valorización de residuos, la digitalización avanzada y la aplicación de inteligencia artificial en entornos industriales y ambientales.

La jornada se ha completado con una ponencia de Álex Rayón sobre inteligencia artificial y sostenibilidad, así como con espacios de diálogo y networking entre los distintos agentes del ecosistema ambiental. En el marco del foro, ocho startups seleccionadas entre más de 40 candidaturas han defendido sus proyectos ante representantes de la industria, entidades financieras e inversores.

SEGUNDA JORNADA

Este viernes será el turno de las tres startups finalistas, que presentarán de nuevo sus iniciativas en la fase final del II Green Ups! Investment Forum, de la que saldrá el proyecto ganador de los Premios Aclima Green Ups! by Rural Kutxa, destinados a reconocer soluciones innovadoras con alto potencial de impacto ambiental, escalabilidad y generación de empleo verde.

Además, durante esta segunda jornada, Aclima presentará oficialmente Green Ups!, su nueva plataforma estratégica para el impulso del emprendimiento en tecnologías limpias (cleantech) y la aceleración de soluciones innovadoras frente a los grandes retos medioambientales y productivos.

La plataforma nace con la vocación de articular un entorno operativo de innovación ambiental capaz de conectar talento emprendedor, tejido empresarial, inversión y conocimiento científico, con el objetivo de transformar desarrollos tecnológicos en impacto real, escalable y medible en el mercado.

La iniciativa se apoya en la base empresarial de Aclima, integrada por 139 empresas, y responde a la necesidad de estructurar un marco estable para el emprendimiento ambiental en Euskadi.