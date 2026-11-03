Insausti dice que los ultras del Olympique de Lyon, que juega contra la Real Sociedad, "se pueden quedar en su casa"

Jon Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha afirmado que los ultras del Olympique de Lyon, que se enfrentará este jueves en Anoeta a la Real Sociedad en el marco de la UEFA Europa League, "se pueden quedar en su casa" y ha pedido "respeto" a la ciudad a los aficionados del equipo galo.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Insausti, preguntado por este encuentro, calificado como de alto riesgo por la UEFA, ha indicado que se espera que recalen en la ciudad unos mil aficionados del equipo francés.

A todos ellos, el alcalde donostiarra les ha pedido "respeto" a la ciudad y a los donostiarras. "Esto es fútbol y tiene que ser 'fair-play'", ha señalado.por ello, ha subrayado que "los ultras se pueden quedar en su casa".