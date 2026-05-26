Insausti llama a reflexionar sobre si se debe adelantar el próximo año la temporada de playas y pide "precaución"

Archivo - Playa de Ondarreta, en Donostia-San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha llamado a reflexionar sobre si el año que viene se debe adelantar la temporada de playas ante la llegada, cada vez más pronto, del calor. En ese sentido, ha advertido de que, para ello, son necesarios recursos económicos, y ha subrayado la importancia de mejorar la señalética y los mensajes por megafonía, al tiempo que ha apelado a la "precaución" por parte de la ciudadanía.

Insausti, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, ha recordado que San Sebastián decidió hace unos años adelantar su temporada de playas de mediados de junio a comienzos de mes, y también retrasar su cierre, es decir, también de mediados de mes de septiembre a finales. "Por lo tanto, tenemos cuatro meses completos de servicio de playas, de vigilancia y demás", ha apuntado.

Según ha explicado, esto se hizo "por motivos concretos, evidentemente, porque el calor llega y se va más tarde y, en consecuencia, se hace mayor uso de las playas". En ese sentido, ha incidido en que ampliar la temporada de playas a cuatro meses completos "tiene una consecuencia concreta y directa, que es poner más recursos económicos" porque "los servicios los dan las personas y a esas personas, evidentemente, hay que retribuirlas".

A su juicio, en este asunto ha considerado que la ciudadanía debe "actuar con cautela y con precaución" porque "al igual que hacemos en otros ámbitos de nuestra vida diaria y urbana, la playa también es un lugar donde tenemos que actuar con precaución y más sabiendo que no hay vigilancia durante estos días".

"Creo que es importante esa conciencia ciudadana. Yo creo que los donostiarras conocemos muy bien la playa de Zurriola y conocemos en concreto que ese entorno de Sagüés pues tiene unas mareas, unas corrientes complicadas y que pueden llegar a ser peligrosas", ha apuntado.

El alcalde ha señalado que ante la situación de calor actual en la que la gente acude a las playas, desde el Ayuntamiento "no podíamos estar con las manos cruzadas y es el motivo por el que recursos, en este caso de bomberos, han estado también ayudando y colaborando para que el ámbito fuera lo más seguro posible".

En su opinión, se debe "mejorar la señalética" en la playa para advertir de zonas más peligrosas y "tal vez también los avisos por megafonía podrían empezar antes o dar avisos concretos en esos ámbitos".

REFLEXIÓN

Así, ha considerado necesario hacer "una reflexión" sobre si hay que "empezar antes con la temporada de playas" o con "ciertos servicios o en ciertas zonas". "Eso efectivamente dependerá del presupuesto del año que viene, la vigilancia son personas, son servicios y estos son recursos económicos y eso es lo que debemos responder de cara de cara al año que viene", ha insistido.

"¿Podría empezar el año que viene la temporada por ejemplo antes en la Zurriola que en la Concha o en Ondarreta? Es una hipótesis a analizar si ciertos ámbitos, sin tener el 100% del servicio de playas, podrían tener una vigilancia concreta o puntual porque las zonas son más peligrosas", ha señalado.

De este modo, ha vuelto a pedir una "actitud proactiva" de las personas que deciden acudir a "darse un chapuzón" los días en los que no hay servicio de socorrismo, y ha apelado a la "conciencia ciudadana".

Insausti ha agradecido las tareas de socorrismo que están llevando a cabo los surfistas en las playas donostiarras -que han realizado en San Sebastián y Zarautz un centenar de rescates- porque, según ha dicho, "han colaborado cuando no les correspondía y han realizado una labor desinteresada".

En cuanto a las personas rescatadas en los últimos días en los arenales de la capital guipuzcoana, ha afirmado que entre ellas "había donostiarras pero la gran mayoría eran personas que igual no tenían conocimiento de ese día a día, esa relación con la playa de la Zurriola, eran personas que tal vez venían a visitarnos en la ciudad".

Preguntado, por otro lado, por la prohibición de fumar y del uso de altavoces en las playas desde este nueva temporada y si se va a empezar a multar desde el primer día, el regidor donostiarra ha remarcado que "cuando una ordenanza entra en vigor es para cumplirla". "Estamos hablando mucho de conciencia ciudadana, de apelar a nuestro sentir donostiarra y de colaborar en la comunidad. La ciudadanía es mayor de edad y ya sabe cómo tiene que actuar", ha sostenido.