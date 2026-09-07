Insausti reivindica en Tecnalia la conexión entre conocimiento, innovación y economía

El alcalde, Jon Insausti, visita las instalaciones de Tecnalia - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha visitado este lunes las instalaciones de Tecnalia para conocer de primera mano algunos de los proyectos y líneas de investigación que desarrolla el centro, con el objetivo de reforzar la colaboración entre el conocimiento, la empresa y las instituciones. En ese marco, ha reivindicado la conexión entre conocimiento, innovación y economía.

La visita forma parte de la ronda de encuentros que el alcalde ha abierto con el inicio del nuevo curso político para "estar cerca de las empresas, escuchar sus necesidades y conocer directamente los proyectos que están contribuyendo a generar actividad económica, innovación y empleo en Donostia".

Insausti ha señalado que esta cercanía con el tejido económico será una de las prioridades del nuevo curso. "Quiero estar cerca de nuestras empresas, de quienes emprenden, de quienes investigan y, sobre todo, de las miles de personas que cada día trabajan y hacen que la economía de la ciudad avance. Una Donostia fuerte y de futuro necesita empresas fuertes, buenos empleos y oportunidades para progresar", ha sostenido.

Tal y como ha recordado, Tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, un referente en Europa y miembro de Basque Research and Technology Alliance. Colabora con las empresas e instituciones para mejorar su competitividad, la calidad de vida de las personas y lograr un crecimiento sostenible, gracias a un equipo de más de 1.500 personas.

Durante la visita, Insausti ha destacado como "uno de los grandes activos" de Donostia la concentración de universidades, centros tecnológicos y de investigación, empresas innovadoras, startups y profesionales altamente cualificados.

A su juicio, el reto de los próximos años pasa por "conectar todavía más ese conocimiento con las empresas y con la economía real". "Donostia genera muchísimo conocimiento. Pero el conocimiento adquiere todo su valor cuando somos capaces de aplicarlo: cuando llega a una empresa, mejora un proceso, crea un producto, aumenta su competitividad o genera un nuevo puesto de trabajo. Queremos poner el conocimiento que genera Donostia al servicio de nuestras empresas y de nuestra industria", ha afirmado.

TRADICIÓN INDUSTRIAL

El alcalde ha reivindicado también el papel que debe desempeñar San Sebastián como capital de un territorio de "profunda tradición industrial". "Gipuzkoa tiene una industria potente y Donostia tiene una extraordinaria concentración de conocimiento. Conectar ambas capacidades es una de las grandes oportunidades que tenemos por delante. Una capital también ejerce su liderazgo cuando pone sus capacidades al servicio del conjunto del territorio", ha defendido.

Para Insausti, Donostia puede aportar a la industria "aquello en lo que es especialmente fuerte: conocimiento, investigación, tecnología, talento y capacidad de innovación" y ha abogado por conseguir que nuestros centros tecnológicos y de investigación "estén cada vez más conectados con las necesidades de nuestras empresas". "El conocimiento aplicado es el que permite innovar, competir, crecer y crear empleo", ha añadido.

Insausti ha incidido en la importancia de que las instituciones estén "cerca de la economía real" y ha querido poner en valor a "las personas que, con su trabajo y esfuerzo cotidiano, sostienen la actividad económica y el bienestar de la ciudad".

"Una ciudad no avanza únicamente por las decisiones de sus instituciones. Avanza gracias a miles de personas que cada día trabajan, emprenden, investigan, arriesgan y sacan adelante sus proyectos y sus familias. Ese esfuerzo cotidiano merece reconocimiento y necesita instituciones que estén a su lado", ha insistido, al tiempo que ha recordado que detrás de las cifras económicas "existen personas y proyectos de vida".

Finalmente, el alcalde ha apostado por una Donostia "capaz de combinar calidad de vida y cohesión social con una economía innovadora, productiva y competitiva".

"Tenemos conocimiento, talento, empresas y capacidad de innovación. Nuestro trabajo consiste en conectarlos. Conocimiento aplicado a nuestras empresas, empresas capaces de competir y crecer, buenos empleos y una sociedad con oportunidades. Esa es la cadena que genera prosperidad y permite que Donostia siga avanzando", ha concluido.