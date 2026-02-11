Las instituciones vascas impulsarán proyectos estratégicos vivienda, movilidad y atención sociosanitaria en los pueblos

VITORIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas impulsarán proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida en los pueblos ligados a ámbitos prioritarios como la vivienda, la movilidad, la atención sociosanitaria, la juventud o la participación comunitaria, en el marco de la 'Estrategia de Desarrollo Rural 2030'.

Este documento, que ha sido presentado este miércoles por la consejera Amaia Barredo ante la Comisión de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Parlamento Vasco, establece la hoja de ruta del Gobierno Vasco para el periodo 2025-2030, y se articula en tres áreas de intervención, divididas en planificación, gobernanza y dinamización.

Entre las actuaciones previstas en el documento destacan el impulso de proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida en los pueblos, el desarrollo de iniciativas de 'Smart Villages' que incorporen soluciones innovadoras y digitales, y la puesta en marcha de proyectos ligados a ámbitos prioritarios como la vivienda, la movilidad, la atención sociosanitaria, la juventud o la participación comunitaria.

La estrategia contempla también medidas para apoyar el emprendimiento y la diversificación económica en el medio rural, favoreciendo actividades vinculadas a la agroindustria, el turismo sostenible, la bioeconomía o la economía social, así como iniciativas destinadas a preservar el espacio rural y el paisaje agrario y evitar el abandono del territorio.

Otro de los ejes de trabajo será la mejora del acceso a servicios y equipamientos, mediante la adaptación de políticas públicas a la realidad rural, la coordinación entre administraciones y la incorporación del enfoque rural en ámbitos como los servicios sociales o el transporte, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades independientemente del lugar de residencia.

Durante la presentación del documento en el Parlamento, la consejera Amaia Barredo ha asegurado que esta estrategia "va a beneficiar directamente a la población porque es sinónimo de más servicios, más oportunidades de empleo y emprendimiento, mejores conexiones y pueblos con futuro".

PLANES COMARCALES

La 'Estrategia de Desarrollo Rural 2030' se está trasladando al territorio a través de los 18 Programas Comarcales de Desarrollo Rural (PCDR), uno por cada comarca, elaborados por las asociaciones locales. Durante su preparación se celebraron 27 reuniones para identificar necesidades y proyectos prioritarios, y ya se dispone de herramientas comunes de seguimiento y planificación que permiten coordinar actuaciones y detectar proyectos tractores compartidos.

Estos planes comarcales priorizan acciones concretas en servicios básicos y calidad de vida, apoyo al emprendimiento y cohesión social. Entre las iniciativas en marcha destacan el programa BEROSI, con 1,1 millones de euros para garantizar servicios financieros a más de 22.500 personas; las ayudas EREIN, que movilizaron 9,1 millones para 116 proyectos; y las líneas de apoyo a eventos y dinamización social, con 32 iniciativas respaldadas en 2025.

A partir de 2026, cada comarca activará sus planes de gestión anuales, con seguimiento periódico y priorización de las acciones transformadoras definidas en cada territorio.

La 'Estrategia de Desarrollo Rural 2030' será impulsada por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en colaboración con diputaciones forales, asociaciones de desarrollo rural, la Fundación Hazi y otros agentes públicos y privados.