El Instituto Vasco de la Memoria denuncia en la Ertzaintza "amenazas" de la Falange con un mensaje de "Os vigilamos"

Archivo - La consejera de Justicia y Derechos Humanos, Maria Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, en el BEC de Barakaldo con motivo de una jornada para "deslegitimar" el franquismo - IREKIA - Archivo

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha informado este jueves que han presentado denuncia ante la Ertzaintza por las "amenazas" recibidas por parte de la Falange, que ha remitido un mensaje en el que se lee: "Os vigilamos".

Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de Bilbao para dar a conocer la última amenaza recibida por Gogora este pasado fin de semana y la consiguiente denuncia interpuesta ante la Ertzaintza.

Tal como ha revelado el director del Instituto Vasco de Memoria, han recibido un mensaje que dice "La Falange os vigila' y que ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico que contiene el nombre y apellidos de una persona candidata a las elecciones municipales de diferentes localidades por esta formación.

"Como Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos queremos que sirva como altavoz y denuncia ante la impunidad con la que, como ya hemos visto estos días atrás, se amenaza, por ejemplo, a periodistas en el ejercicio de su profesión", ha apuntado.

Además, ha sido contundente al asegurar que "no hay lugar para la impunidad en Euskadi", y ha añadido que se está extendiendo en la sociedad "una mirada bifocal", que "responde de una forma clara y contundente ante gestos violentos y amenazas que provienen de un espectro político determinado y, cuando las intimidaciones y amenazas provienen el polo opuesto, hay quien todavía minimiza, si no justifica, esta forma de actuación". "La violencia no tiene justificación alguna, provenga de donde provenga", ha asegurado.

OTRA AMENAZA A OTRA INSTITUCIÓN MEMORIALÍSTICA

Alberto Alonso ha informado además que otra institución memorialista estatal ha sido objeto de amenazas, también a través del correo electrónico. Entre otras cosas, el mensaje contiene este texto procedente de un grupo que se define como "movimiento patriota español", y asegura que su objetivo es instaurar en España un régimen político "verdaderamente cristiano y nacional".

Para ello, advierte el mensaje, actuará "con los medios que considere precisos en cada momento y lo hará especialmente contra los enemigos jurados de la patria", que son "el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano".