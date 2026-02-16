Las intensas lluvias aumentan hasta el 86,3% las reservas de los embalses que abastecen a Bizkaia

Archivo - Denuncian el "desmesurado e injustificado aumento del 175%" de la superficie a expropiar en Barakaldo por la VSF - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias de los últimos días han aumentado hasta el 86,3% las reservas de los embalses que abastecen a Bizkaia, superando así por primera vez en lo que va de año los recursos hídricos acumulados en las primeras semanas de 2025.

En concreto, estos pantanos cuentan con 188,7 hm3 recogidos, frente a los 172,5 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 79% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 163,8 hm3 de agua (85% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3,4 hm3 (89%). Además, el pantano de Ordunte recoge 21,5 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 97%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 16,2 hm3 menos de reservas que ahora y marcaba 7,4 puntos menos de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 10,6 hm3 por encima de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.