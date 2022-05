Interinok_taldea cree "insuficiente" la OPE en Educación y advierte que "cientos de interinos" van a ir al paro

BILBAO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Interinok_taldea ha considerado "insuficiente" el aumento de plazas de la OPE propuesto por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco a los sindicatos con representación en Educación y ha advertido que "cientos de interinos" van a pasar a "engrosar" las listas del paro.

En un comunicado, Interinok_taldea, que ha constituido recientemente una nueva sección sindical en el sector docente público no universitario y colectivos laborales del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se ha referido, de esta forma, a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Educación de más de 6.300 plazas (algo más de 5.300 para docentes y 985 para personal laboral), anunciada por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, el pasado viernes.

El sindicato ha asegurado que, si la propuesta realizada por la Consejería de Jokin Bildarratz sigue adelante, "la situación laboral de cientos de interinos va a resultar crítica y muchos van a pasar a engrosar las listas del paro".

Tras anunciar su intención de impugnar todas las convocatorias" no sujetas a la Directiva 1999/70/CE, el sindicato ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores "en fraude de ley" a denunciar su situación en el juzgado.

También han pedido a todos los sindicatos "no ser colaboradores de esta pseudoestabilización", así como que "no tomen parte en los procesos selectivos que no se ajusten a la Ley 20/2021, ni organicen cursos destinados a los mismos en coherencia a su disconformidad".

Por otro lado, han solicitado al Departamento de Educación que previo a cualquier proceso selectivo, realice "una consolidación real". "Ante la ausencia de sanción específica en el ordenamiento jurídico interno público, la única solución es la fijeza", han remarcado, para asegurar que van a seguir trabajando por "la fijeza de los interinos".