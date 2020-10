Interponen 50 sanciones por infracciones de la Orden de Salud durante las pasadas "no fiestas" de Basauri

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y la Policía Local de Basauri han interpuesto durante los 10 días de las "no fiestas" de San Fausto del municipio vizcaíno un total de 50 denuncias por infracciones a la Orden de Salud, por motivos como no utilizar la mascarilla o hacer un mal uso, practicar botellón, fumar en espacios públicos sin guardar la distancia o no respetar los aforos máximos de diez personas.

En cuanto a las denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, se han tramitado cinco denuncias por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. En el apartado relativo a las ordenanzas municipales, se han denunciado 10 infracciones en terrazas de hostelería y una por comportamiento y limpieza pública, tal y como han informado en una nota desde el Ayuntamiento de Basauri.

A pesar de ese balance, las autoridades municipales han calificado de "positivo" el balance de estos 10 días de "no fiestas" ya que, desde su punto de vista, "el dispositivo conjunto de Policía Local de Basauri y Ertzaintza ha resultado efectivo y los basauritarras han actuado con responsabilidad, sin producir grandes concentraciones de personas y muy tranquilas".

Desde el Ayuntamiento de Basauri ha recordado que ambos cuerpos policiales "han desplegado un operativo conjunto para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias". Un dispositivo policial, han añadido, "que se ha mostrado claramente eficaz y se ha visto favorecido por el tiempo desapacible y la lluvia, que estuvieron muy presentes durante los primeros días de estas no fiestas" obligadas por la pandemia.

En ese sentido, el alcalde de la localidad vizcaína, Asier Iragorri, ha afirmado que "el comportamiento de las y los basauritarras ha sido consecuente y la responsabilidad de las cuadrillas y su apoyo para no celebrar las fiestas ha sido también determinante y lo quiero agradecer".

El balance conjunto ha considerado que "excepto alguna denuncia aislada a locales de hostelería por incumplimiento de horario y conatos de botellón ocasionales el viernes previo al txupinazo, el resto de jornadas han transcurrido con absoluta normalidad, sin infracciones por concentraciones espontáneas de personas ni otras conductas de riesgo".

Tampoco se ha tenido que intervenir en lonjas juveniles ni ha habido un incremento "reseñable" de botellones o denuncias por no portar la mascarilla, aunque los responsables de la Policía Local de Basauri y la Ertzaintza han precisado que "sí ha habido denuncias puntuales por no llevar la mascarilla o por algún intento de botellón, pero muy ocasionales, las mismas que puede haber cualquier fin de semana".