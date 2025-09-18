Intervalos nubosos y ambiente bochornoso, con máximas de más de 30 grados, este viernes en Euskadi

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi intervalos nubosos y ambiente bochornoso, con temperaturas máximas que volverán a superar los 30 grados.

Durante la mañana predominarán las nubes de tipo medio y alto, a partir de la tarde aparecerán nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter tormentoso.

El viento volverá a soplar del sur y las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados en la costa y los 32 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 16 grados del interior y los 20 grados en el litoral.