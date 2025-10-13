Una investigación becada por Emakunde analiza el tratamiento de la maternidad en la producción cultural vasca

Los materiales que se han analizado tienen su origen en vivencias personales que critican los modelos normativos de maternidad y buscan compartir y discutir experiencias - EMAKUNDE

VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emakunde ha presentado este lunes la investigación 'Maternidades a debate en la producción cultural, realizada por un equipo de investigadoras liderado por Elixabete Imaz, profesora de la EHU; Mercedes Bogino, profesora de la UPNA; Ane Arruabarrena, Iosune Fernandez-Centeno, e Irati Lafragua, doctorandas de la EHU; y la colaboración de la antropóloga Silvia López.

Este estudio ha sido publicado como resultado de la beca que concede Emakunde a trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres, y busca analizar las manifestaciones culturales en las que adquiere gran relevancia el tema de la maternidad, según ha informado el Instituto Vasco de la Mujer en un comunicado.

Los materiales que se han analizado tienen su origen en vivencias personales que critican los modelos normativos de maternidad y buscan compartir y discutir experiencias.

El proyecto pretende analizar a través de estas obras, de diversas disciplinas como la escritura, la ilustración, el medio audiovisual, las artes escénicas y musicales y otras, los distintos debates sociales que están surgiendo en torno a las maternidades y a las 'no-maternidades'.

Además de identificar el protagonismo y la influencia de los feminismos en la creación de los productos culturales, otro de los objetivos de este grupo multidisciplinario proveniente de la antropología, sociología y ciencias de la comunicación, es considerar la capacidad de la producción cultural de generar debate social e incidencia política en torno a las maternidades y a las 'no-maternidades'.

Desde una mirada feminista se han buscado, recopilado, clasificado y analizado diferentes productos culturales, centrando el universo de la investigación, en aquellos que se refieren o tienen como tema central la maternidad, de autoría individual o colectiva y creados en el País Vasco entre 2018 y mayo de 2024.

Las autoras del trabajo han seleccionado varias obras destacadas de la literatura vasca, como 'Amek ez dute' de Katixa Agirre o 'Las Madres Secretas' de Mónica Crespo; películas como 'O Corno' de Jaione Camborda o 'Cinco lobitos' de Alauda Ruiz de Azúa; obras de teatro como 'Amaraun' o 'Yerma' y exposiciones como 'Ama ta asunak' o 'Materiales Maternales'. Además, han escogido temas musicales como 'Ama' de La Furia, además de un exhaustivo análisis de los contenidos de redes sociales, centrándose en el fenómeno de las 'mamás influencers'.

Para completar esta investigación, se han realizado entrevistas personales con las autoras para comprobar cómo la experiencia de la maternidad o de la 'no-maternidad' se puede transformar en inspiración. De hecho, si bien en el estudio se advierte de que a pesar de ser un tema tan universal "resulta sorprendente que haya sido tan poco explorado en las creaciones artísticas", sí se percibe una mayor presencia de esta temática en los últimos años.

Las autoras han señalado que el incremento de la conciencia feminista, la reivindicación y revalorización de los cuidados y un intento de desmitificar la maternidad "ha llevado a muchas mujeres a usar sus propias experiencias de maternidad o no-maternidad como fuente de inspiración en sus creaciones".

El hecho de que sean las mujeres las que, a través de su conocimiento, hablen de su propia experiencia como madres hace que la maternidad se convierta en un espacio que reivindica ser escuchado. A lo largo del trabajo de investigación, las autoras también plantean varios ejes de análisis en cuanto a cómo las producciones ilustran o representan los modelos de maternidad, la experiencia emocional, o cómo es interpretada la maternidad desde la diversidad de las mujeres.

El grupo de investigación remarca también en su estudio que estos productos culturales no están creados solo para las madres. "Creemos que también tienen el potencial de afectar a las personas que no se acerquen a ellos directamente. No solo para dar voz a algo que estaba silenciado, sino para generar preguntas, encontrar respuestas e invitarnos a la reflexión".