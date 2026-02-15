Investigado un hombre en Bilbao tras chocar con un semáforo y abandonar su vehículo en la calzada

Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao ha abierto diligencias como investigado a un conductor que chocó contra un semáforo de la avenida Montevideo y lo tiró, tras lo que se dió a la fuga junto al otro ocupante dejando el vehículo en la vía. El hombre dio positivo en la prueba de alcoholemia que le practicaron tras su localización.

Según ha informado la Policía Municipal a Europa Press, los hechos tuvieron lugar a las 06.30 horas de este domingo. Las cámaras captaron el siniestro y a través de la base de datos se dió con el domicilio del propietario del vehículo.

Al acudir y localizar al presunto autor de los hechos, se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó una tasa positiva, por lo que será investigado por un delito contra la seguridad vial por la influencia en la conducción.