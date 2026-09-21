Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en Barakaldo (Bizkaia) con indicios de criminalidad

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación en relación a la localización el pasado día 16 del cuerpo sin vida de una mujer en su domicilio de Barakaldo (Bizkaia), con indicios de criminalidad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El hallazgo del cadáver, correspondiente a una mujer de 54 años, tuvo lugar al mediodía del día 16 de septiembre en el domicilio de la finada en Barakaldo. La vivienda tuvo que ser abierta por los bomberos, ya que los familiares no podían acceder y, al entrar, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, por lo que dieron aviso a la Ertzaintza.

Una vez que la comisión judicial procedió al levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense, que ha determinado que el mismo presentaba indicios de criminalidad, por lo que el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de determinar las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento.