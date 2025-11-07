Investigan a un hombre en Durango (Bizkaia) tras decomisar en su lonja marihuana, una balanza y 2.580 euros en billetes

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigado por un presunto delito contra la salud pública a un hombre, de 68 años y con antecedentes por delitos similares, tras una intervención policial en la tarde de este jueves en un local de Durango (Bizkaia) donde han sido decomisadas diversas cantidades de hachís, marihuana, una balanza de precisión y más de 2.500 euros.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, las indagaciones se centraron en torno a una lonja ubicada en el Casco Viejo de la localidad, donde presumiblemente se estarían realizando transacciones de sustancias estupefacientes.

Los ertzainas comprobaron recientemente cómo varias personas entraban en el citado local y, tras permanecer escasos minutos en el interior, abandonaban el mismo. Una vez en la vía pública, algunas de estas fueron interceptadas confirmando que portaban envoltorios con sustancias, principalmente marihuana que, según reconocieron, acaban de adquirir en la lonja.

Ante estas evidencias, hacia las siete de la tarde de este jueves recursos policiales se personaron en el lugar e identificaron a varias personas, entre ellas, el responsable de dicho inmueble.

Dentro del mismo fueron hallados 130 gramos de una sustancia marrón prensada, hachís, 115 gramos de marihuana, una báscula de precisión, multitud de envoltorios de plástico, supuestamente preparados para la distribución de drogas y 2.580 euros en efectivo, en billetes de diferente cuantía.

El hombre identificado como encargado del local, de 68 años y que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.