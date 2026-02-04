Investigan a una persona interceptada en dos ocasiones en Oiartzun circulando con turismos con matrículas ilegales

Vehículos de la Ertzaintza - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigado a un conductor por falsedad documental tras ser interceptado en las últimas fechas en Oiartzun (Gipuzkoa) dos veces con vehículos cuyas placas de matrícula pertenecían a otros turismos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el pasado 27 de enero agentes de la Sección de Delitos en Carretera de la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa (ETEN), durante un control preventivo en la localidad guipuzcoana de Oiartzun, comprobaron que un turismo de la marca BMW tenía unas placas de matrícula que correspondían a un vehículo de la marca Mercedes-Benz. Por ello se le abrieron diligencias como investigado a su conductor por un delito de falsedad documental.

Esta misma persona, un hombre de 42 años, fue interceptada de nuevo este pasado martes también en Oiartzun, cuando circulaba con otro coche cuya matrícula correspondía a otro automóvil, así que volvió a ser investigada por un nuevo delito de falsedad documental.

Según ha podido comprobar ETEN, la persona investigada pertenecería a una empresa de Portugal dedicada a la compra-venta de vehículos dados de baja temporalmente en otros países europeos como Bélgica, Alemania o Países Bajos, utilizando sus matrículas antiguas u otras no válidas, con el objeto de ahorrarse costes en la exportación como el transporte o el permiso de circulación y las correspondientes matrículas provisionales.