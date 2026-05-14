El IPC baja en Euskadi dos décimas en abril y la tasa anual se sitúa en el 3,2% respecto al mismo mes de 2025

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BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,2% en Euskadi en abril en tasa interanual, dos décimas por debajo de interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, el dato de abril es el más bajo registrado en el País Vasco desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en la Comunidad Autonóma Vasca aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,6%.

Por sectores, donde más subieron los precios en Euskadi respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,2% más que en abril de 2025 y un punto más respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior; seguido de restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,6% más (+0,1 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,5% más (+0,5 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% más (+0,3 puntos).

Les siguen alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,5%, cuidado personal y otros (2,5%), educación (2,2%), sanidad (1,9%) y vivienda (1,1%).

En el lado contrario, en términos interanuales los precios solo bajaron en el segmento información y comunicaciones, un -0,2% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

ESPAÑA

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%. De esta forma, al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla - La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).

Desde el INE han atribuido ese recorte de dos décimas respecto a abril de 2025 al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el organismo estadístico ha explicado que en la moderación de la inflación ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Por contra, los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes.