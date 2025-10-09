Irudika y Plaiaundi continuarán con el proyecto ONkologia 360º con personas con cáncer durante este nuevo curso

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros CIFP Irudika LHII y CIFP Plaiaundi LHII darán continuidad al proyecto social, sanitario y educativo con personas con cáncer ONkologia 360º durante el curso 2025-2026. En esta nueva fase se prevé ampliar las acciones de formación, acompañamiento y sensibilización dirigidas tanto al alumnado como a las personas con cáncer y sus familias, consolidando la colaboración entre centros, profesionales y entidades del ámbito de la salud.

En el marco de esta iniciativa el día 16 se estrenará a las seis de la tarde en la sala Modelo de la localidad guipuzcoana de Zarautz el documental 'ONkologia 360º', una pieza audiovisual que recoge la esencia de este proyecto educativo, sanitario y social "pionero" desarrollado durante el curso 2024-2025.

ONkologia 360º es una iniciativa impulsada por la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, que ha unido el trabajo de cuatro centros de FP: CIFP Irudika LHII, CIFP Plaiaundi LHII, Inmakulada Tolosako Lanbide Ikastola y la Escuela de Cine y Vídeo de Andoain (ESCIVI).

El objetivo ha sido ofrecer "una respuesta integral a las necesidades de los pacientes oncológicos, abordando de manera coordinada la imagen personal, la nutrición, el ejercicio terapéutico y el bienestar emocional", según explican sus promotores, que han destacado que se trata de "una colaboración inédita entre la FP, Osakidetza y asociaciones de pacientes".

El proyecto ha contado con la implicación directa de Osakidetza y con la colaboración de las principales asociaciones de pacientes y familiares con cáncer de Gipuzkoa: Asgicer, Katxalin, Minbiziaren Aurka Gipuzkoa, Iñurri, Aspanogi y Agadelprise.

Durante el pasado curso se han celebrado jornadas científicas, talleres de asesoramiento y experiencias compartidas entre alumnado, profesionales sanitarios y pacientes, en las que la Formación Profesional ha mostrado su potencial transformador en ámbitos de gran impacto social.