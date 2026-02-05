Irun colaborará con la caravana vasca de recogida de alimentos con cerca de un millar de paquetes de azúcar

SAN SEBASTIÁN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa), mediante el área de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación, colaborará como en años anteriores con la asociación Tadamum en la campaña de recogida de alimentos dentro del proyecto 'Caravana vasca con El Sahara: alimenta una esperanza'. Este año, a petición de la asociación, el Consistorio irundarra contribuirá a la campaña con la compra de cerca de un millar de paquetes de azúcar.

Desde el Ayuntamiento guipuzcoano han informado de que la recogida de alimentos será este viernes por la tarde y el sábado durante la mañana y la tarde en los supermercados BM, Super Amaia y Eroski. Los productos a recoger son no perecederos -azúcar, arroz, pasta, alubias, lentejas, garbanzos, conservas atún, sardinas- y productos de higiene como compresas y pañales.

Además, durante esta semana se está recogiendo lo recolectado en los centros escolares Eguzkitza, Txingudi, Toki-Alai, Instituto Bidasoa, Belaskoenea y San Vicente de Paul.

El Consistorio irundarra ha recordado que la población refugiada saharaui que vive en los campamentos de Tindouf (Argelia) "depende casi totalmente de la ayuda exterior para su subsistencia, debido a las duras condiciones del entorno". Desde 1975, organismos internacionales como ACNUR, la Unión Europea, ECHO y el Programa Mundial de Alimentos han proporcionado alimentos básicos como legumbres, harina, leche en polvo y conservas.

El objetivo es "reforzar la seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui, factor clave para la salud y bienestar de la población refugiada", mediante el envío de asistencia de emergencia a la población saharaui refugiada en Tinduf.

Para lograrlo, se lleva a cabo una recogida popular de alimentos y se adquirirán camiones de segunda mano para transportar las donaciones en caravana, gracias a las aportaciones de instituciones públicas, principalmente ayuntamientos, y se entregarán directamente a quienes más lo necesitan.