Irun y Hondarribia constatan que Osakidetza no revisará el modelo pediátrico en la comarca del Bidasoa

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, han coincidido en la necesidad de seguir defendiendo la mejora en los servicios sanitarios de la comarca del Bidasoa, a la vez que han constatado que Osakidetza no replanteará su modelo asistencial de pediatría implantado desde el pasado mes de mayo.

Ambos representantes institucionales han realizado esta valoración al término de la reunión del Consejo Social de la OSI Bidasoa, órgano de participación comunitaria en materia de salud que, después de un año, se ha vuelto a convocar este viernes.

Tanto Laborda como Enparan han trasladado en este órgano su "preocupación" tras haber constatado la voluntad del Gobierno Vasco de continuar con el modelo actualmente implantado que no cuenta con urgencias pediátricas hospitalarias, algo que, en opinión de ambos regidores, "sigue sin responder a las necesidades y demandas de las familias de la comarca".

Según han señalado, el sistema implantado desde mayo del pasado año "continúa sin ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades existentes y el tiempo está confirmando las advertencias realizadas desde el inicio". Ambos han insistido en que no se "resignarán" a que, "con el paso del tiempo, se normalice o se perpetúe una situación que desatiende a uno de los colectivos más vulnerables: la infancia".

Por ello, han reiterado la necesidad de "revisar el actual modelo". En sus intervenciones, han señalado también la necesidad de cubrir plazas en determinadas especialidades, otra de las demandas sanitarias de la ciudadanía.

Al margen de estas cuestiones, la alcaldesa de Irun y el alcalde de Hondarribia han valorado positivamente los avances en el desarrollo del plan del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en infraestructuras como el nuevo bloque quirúrgico hospitalario y el fortalecimiento de la atención primaria, por citar algunos aspectos.

En cuanto a las nuevas infraestructuras previstas, la alcaldesa de Irun ha acogido de forma positiva el anuncio realizado este viernes por el Gobierno Vasco que, de manera formal, ha solicitado al Ayuntamiento la cesión del suelo de Oñaurre para la construcción de un nuevo centro de salud.

"El tiempo nos ha dado la razón, tras más de una década con un planteamiento concreto sobre la mesa, hoy comprobamos que nuestra propuesta de un nuevo centro de salud en Oñaurre empieza a ser una realidad. Irun tendrá un tercer ambulatorio. Seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento y colaborando con el Gobierno Vasco para atender este reclamo de la ciudadanía", ha señalado Laborda.

En esa línea, ha afirmado que, tal y como ocurrió con los locales municipales de la calle Alarde, el Consistorio irundarra, "dentro del ámbito de sus competencias, seguirá facilitando los trámites administrativos necesarios y trabajando para agilizar los plazos, poniendo a disposición los recursos municipales necesarios".

Ambos representantes institucionales han subrayado que cualquier avance en la construcción de nuevas infraestructuras "debe ir siempre acompañado de una mejora efectiva en la prestación de los servicios sanitarios, garantizando una atención de calidad acorde a las necesidades de la ciudadanía".

"Reafirmamos nuestra disposición a mantener una interlocución permanente con el Gobierno Vasco para alcanzar el consenso en este asunto tan esencial y, a la vez, para garantizar una atención sanitaria pública de calidad, tal y como lo vienen exigiendo las familias", ha afirmado Igor Enparan.