Iruña de Oca (Álava) acoge este próximo sábado la recreación de la quema del convento de Santa Catalina

VITORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico de Santa Catalina, en Iruña de Oca, (Álava) acogerá este próximo sábado la recreación de la quema del convento de Santa Catalina de Badaia durante las Guerras Carlistas del siglo XIX.

Tras un paréntesis obligado el año pasado debido al mal tiempo, la Asociación Recreacionista Batalla de Vitoria reanuda este año la iniciativa, según ha informado el Ayuntamiento de Iruña de Oca en un comunicado.

La jornada comenzará a las 11.000 horas y la mañana estará dedicada a la pedagogía histórica. El jardín se transformará en un asentamiento militar dividido en varios campamentos.

Los visitantes podrán interactuar con los recreadores para descubrir los detalles de la impedimenta (el equipo que cargaban los soldados), el funcionamiento del armamento y las condiciones de vida de la tropa.