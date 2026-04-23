ITP Aero amplía sus capacidades en motores GTF con reparaciones avanzadas para los motores PW1500G y PW1900G

ITP AERO - ITP AERO

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

ITP Aero ha firmado un acuerdo a largo plazo con Pratt & Whitney para prestar servicios avanzados de reparación de componentes complejos del TIC Vane Pack para los motores PW1500G y PW1900G, pertenecientes a la familia Geared Turbofan (GTF).

En un comunicado, la compañía vasca ha señalado que, en virtud del contrato, con una duración de cinco años, ITP Aero proporcionará servicios de reparación del TIC Vane Pack en toda la red GTF de Pratt & Whitney, dando soporte tanto a los motores PW1500G como PW1900G.

ITP Aero ha recordado que es una de las pocas compañías a nivel mundial con las capacidades necesarias para realizar estas reparaciones avanzadas y ha añadido que se espera que el proceso esté completamente industrializado antes del pico de demanda previsto entre 2026 y 2028.

La empresa con sede en Zamudio (Bizkaia) es socio a riesgo y beneficio (RRSP, por sus siglas en inglés) en el programa GTF de Pratt & Whitney y, desde junio de 2025, forma parte de la red global de MRO GTF de Pratt & Whitney. Sus instalaciones de Ajalvir (Madrid) ofrecerán servicios completos de MRO y capacidad de ensayo para los motores PW1500G y PW1900G, con las primeras entradas en taller previstas para principios de 2027.

En enero de 2026, ITP Aero entregó también su primer combustor para los motores PW1500G y PW1900G, "reforzando así su contribución al programa GTF y sus crecientes capacidades de soporte a lo largo del ciclo de vida".

Según ha indicado, con la incorporación de capacidades avanzadas de reparación de componentes, este acuerdo refuerza la oferta aftermarket de ITP Aero en el programa GTF, "apoyándose en su papel consolidado en fabricación y en su creciente presencia en MRO".

Alan Jones, Executive Vice President, MRO, de ITP Aero, ha manifestado que este acuerdo supone "un nuevo paso adelante" en la contribución de ITP Aero al programa GTF a lo largo de todo el ciclo de vida del motor. "Sobre la base de nuestro papel como RRSP y de nuestros servicios aftermarket actuales, incorporamos capacidades de reparación de componentes complejos junto a nuestras actividades de fabricación para dar soporte a la flota en servicio", ha agregado.