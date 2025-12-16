ITP Aero firma un acuerdo vinculante para adquirir Aero Norway y reforzar su posición en el mercado del mantenimiento

Aero Norway - ITP AERO

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

ITP Aero, líder global en propulsión aeroespacial, ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir Aero Norway, un proveedor de referencia en mantenimiento, revisión y reparación (MRO), especializado en motores CFM56, con el objetivo de reforzar su posición en el mercado del mantenimiento aeronáutico.

Según ha informado la compañía vasca, este acuerdo supone un paso importante en la estrategia de crecimiento global de ITP Aero y refuerza su compromiso con la ampliación de sus capacidades de servicios de mantenimiento y reparación.

Con instalaciones en Stavanger (Noruega), Aero Norway ha construido una "sólida" reputación por la alta calidad de sus servicios de mantenimiento de motores CFM56. Se espera que la adquisición de Aero Norway se cierre durante el primer semestre de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones habituales. ITP Aero ha sido asesorada en materia de M&A por Baker McKenzie.

Tal como ha destacado ITP Aero, tiene un portfolio "creciente" de clientes que incluye aerolíneas, empresas de leasing y gestores de activos a escala global. La compañía opera desde unas instalaciones de última generación en el aeropuerto de Sola y cuenta con una plantilla de más de 200 profesionales altamente cualificados.

ITP Aero ha asegurado que esta adquisición está en línea con su enfoque estratégico de ITP Aero de "reforzar su posicionamiento" en el mercado global de mantenimiento aeronáutico, especialmente en las principales plataformas de aviación comercial.

Según ha precisado, ambas compañías aportan "fortalezas altamente complementarias" cono son la "profunda experiencia" de Aero Norway en la revisión integral de motores CFM56, combinada con la oferta MRO de ITP Aero, su "sólida" base de ingeniería y sus "avanzadas" capacidades de reparación de componentes, lo que genera "una potente sinergia que incrementa el valor y la competitividad de sus servicios de MRO conjuntos".

ITP Aero ha señalado que este "hito estratégico" representa el "paso más reciente" en su estrategia de crecimiento en el negocio MRO, reforzada tras la adquisición de la compañía por Bain Capital en 2022.

La operación se suma a la adquisición de BP Aero en Estados Unidos en 2023 y a la reciente selección de ITP Aero para incorporarse a la red global de MRO de motores GTF de Pratt & Whitney, "lo que amplía su presencia internacional y sus capacidades en las principales plataformas de motores aeronáuticos comerciales".

La CEO del Grupo ITP Aero, Eva Azoulay, ha señalado que la firma de este acuerdo vinculante de adquisición marca un "hito significativo" en su hoja de ruta estratégica. "Esta operación refuerza nuestra ambición de convertirnos en un actor independiente de referencia en el mercado global de mantenimiento aeronáutico. La experiencia y las capacidades de Aero Norway serán fundamentales para ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes", ha agregado.

Por su parte, el CEO de Aero Norway, Neil Russell, ha asegurado que este anuncio de acuerdo marca el inicio de "un nuevo y emocionante capítulo" en la trayectoria de la empresa.

"Al combinar las fortalezas complementarias de ITP Aero y Aero Norway, podremos generar importantes sinergias que reforzarán nuestra competitividad y nos permitirán ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes. Nos complace incorporarnos al Grupo ITP Aero y esperamos trabajar conjuntamente para impulsar la innovación, la excelencia técnica y el crecimiento a largo plazo en el mercado global de mantenimiento aeronáutico", ha asegurado.

ITP Aero ha recordado que está inmeresa en una "ambiciosa trayectoria de crecimiento", ya que, desde 2022, ha triplicado sus resultados y "está ejecutando su estrategia a largo plazo y su Plan de Negocio 2030".

También prevé duplicar el tamaño de su negocio de aquí a 2030 e incrementar su plantilla global en un 50%, impulsando el crecimiento en todos sus segmentos de actividad: civil, defensa y MRO.