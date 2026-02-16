ITP Aero invertirá 110 millones y creará 800 empleos en 3 años en el desarrollo de motores aéreos de nueva generación

Imanol Pradales, Mikel Jauregi, Ana Villate, Carlos Alzola, Eva Azoulay, Ekain San José, Pedro Rodriguez, Norberto Lopez de Lacalle, Guillermo Celaya y Jean Philippe Aguerre, entre otros, en ITP Aero en Zamudio. - JON_USUALFOTO

BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

ITP Aero ha anunciado una inversión de 110 millones, de los cuales más de 60 son en I+D y desarrollo de tecnología, y la creación de 800 empleos en los próximos tres años, destinados al desarrollo y diseño de motores aéreos de nueva generación y fabricación avanzada. Denominado 'Nuevas Arquitecturas de Motor Aeronáutico para la Aviación Sostenible y Competitiva en Euskadi', se trata del primer proyecto transformador del Plan de Industria Euskadi 2030.

Los detalles del proyecto han sido dados a conocer en la sede de Zamudio de la empresa vasca del sector de la propulsión aeroespacial y la aviación comercial, en un acto que ha contado con la presencia del Lehendakari, Imanol Pradales; el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi; la CEO del Grupo ITP Aero, Eva Azoulay y el consejero delegado de ITP Aero, Carlos Alzola.

Asimismo han estado presentes responsables de las principales empresas, centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y clúster de aeronáutica y espacio, HEGAN, que forman parte del proyecto ya que ITP Aero actuará como empresa tractora de otras 12 empresas vascas, la mitad de ellas pymes, y la colaboración del clúster aeronáutico vasco HEGAN.

El Lehendakari ha destacado que "el sector aeronáutico y aeroespacial vasco es una pieza fundamental del Plan de Industria Euskadi 2030" ya que es "un sector con gran potencial tractor a futuro que tendrá un claro objetivo: ser un elemento clave en la transformación y el crecimiento del tejido industrial vasco".

En este sentido, Pradales ha llamado a aprovechar "los vientos de cola que pueden soplar en la UE si, definitivamente, tomamos ya las decisiones adecuadas para lograr nuestra autonomía estratégica como actor económico global", ya que se trata de un sector que afronta "el complicado reto de acelerar la transición hacia una industria más sostenible, digitalizada y resiliente, en línea con los objetivos europeos de descarbonización, autonomía tecnológica y generación de empleo cualificado".

Así, ha remarcado que el proyecto aborda "el gran desafío tecnológico de desarrollar e impulsar la industrialización de nuevas arquitecturas de motor desde la ambición de que Euskadi juegue un papel relevante en la nueva generación de motores aeronáuticos a nivel mundial, en base a la transición energética y digital".

Pradales ha destacado que este primer proyecto nazca del "liderazgo privado con apoyo público", con ITP Aero como empresa tractora, de la que ha destacado que es "una compañía vasca líder a nivel mundial en el campo de la propulsión aérea, con tecnología propia y un gran peso tractor dentro de la cadena de valor de otras empresas en Euskadi".

Tras afirmar que "el sector aeronáutico y aeroespacial vasco está, por méritos propios, situado en una excelente posición para marcar la diferencia en este cambio a escala mundial", el Lehendakari ha dicho que "es cierto que no podemos ser los mejores en todo, pero sí podemos concentrar recursos y talento en aquellos ámbitos en los que disponemos de capacidades diferenciales y que nos aportan ventajas competitivas".

Por esa razón, ha proseguido, el sector aeronáutico y aeroespacial vasco es "una pieza fundamental" del Plan de Industria Euskadi 2030 ya que se trata de un sector con gran potencial tractor a futuro que tendrá un claro objetivo: "Ser un elemento clave en la transformación y el crecimiento del tejido industrial vasco".

SECTOR VASCO 'DREAM TEAM'

Tras reconocer que "el trabajo que resta por hacer es enorme" ya que supone "integrar tecnologías disruptivas en materiales, procesos de fabricación, digitalización y combustibles alternativos, anticipando los requisitos regulatorios de la próxima década", Pradales ha ensalzado al sector aeronáutico vasco como "un 'dream team' que vuela alto con el objetivo de llevar la aviación 'made in Euskadi' al futuro".

El impacto del proyecto, tal y como han destacado tanto Pradales como Alzola incluirá la creación de 800 puestos de trabajo, de los que 200 serán empleos directos y 600, indirectos y el desarrollo de nuevas tecnologías del motor aeronáutico en Euskadi involucrará a 6 centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).

Además, aspira a lograr un aumento significativo de las exportaciones tecnológicas, gracias a un salto en competitividad para fortalecer el arraigo del proyecto industrial y tecnológico de ITP Aero en Euskadi y posicionar a Euskadi como referente internacional en el desarrollo de productos y servicios aeronáuticos de alto valor añadido altamente exportables.

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

En su intervención, el consejero delegado de ITP Aero, Carlos Alzola, ha recordado que esta inversión supone "un paso más en el desarrollo de la industria aeronáutica de Euskadi y de tecnologías clave para la siguiente generación de motores de aviación comercial", así como "llevar al siguiente nivel la fabricación avanzada de componentes críticos y el desarrollo de fábricas conectadas y con IA integrada".

Alzola ha explicado que el desarrollo de tecnología para la siguiente generación de motores y fabricación avanzada "producirá una mejora significativa de competitividad" para afrontar la transformación profunda en la que está inmersa la aviación mundial".

Esa transformación, impulsada por la necesidad de reducir emisiones, integrar combustibles sostenibles, digitalizar procesos y fortalecer cadenas de suministro robustas y adaptadas a los nuevos paradigmas industriales" incluyen asimismo un crecimiento de un 5% anual en el tráfico de pasajeros a nivel mundial, que obligará a aumentar la fabricación de aviones y motores.

Se estima que en las dos décadas siguientes la flota mundial de aviones comerciales podría duplicarse, hasta ser necesarios más de 43.000 nuevos aviones nuevos.

Alzola ha afirmado que la próxima generación de aviones "marcará un nuevo estándar tecnológico y de sostenibilidad" algo que, para una industria como la vasca, significa que "es el momento de invertir y prepararnos para asegurar que llegamos a tiempo al mercado global con tecnologías para motores más eficientes, sostenibles y competitivos".

El consejero delegado ha añadido que "poder liderar las tecnologías diferenciales en propulsión aérea y reforzar nuestra presencia en los programas globales que se lancen en la siguiente generación de motores, que van a tener, ha remarcado, "requisitos de sostenibilidad y de eficiencia muy distintos a los actuales".

Alzola ha recordado que la compañía con sede en Zamudio desarrolla un "ambicioso plan de crecimiento e inversión" con más de 200 millones de euros invertidos en los últimos 3 años, y la generación de más de 550 empleos directos en Euskadi en ese mismo periodo.

Gracias a la integración de tecnologías disruptivas -como la digitalización industrial, la inteligencia artificial, los materiales avanzados y los procesos automatizados-, las empresas vascas profundizarán en la fabricación avanzada generando una oferta tecnológica diferencial y podrán incrementar su competitividad y acceder a nuevos nichos de mercado en el ámbito internacional.