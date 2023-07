Iturgaiz augura un domingo "histórico" porque el PP va a echar al 'Sanchismo' de la Moncloa

El Partido Popular vasco cierra la campaña electoral en Vitoria, posicionándose como "la única alternativa para derogar al 'Sanchismo'"



VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha augurado que "el próximo domingo va a ser un día histórico, porque las papeletas del PP van a conseguir echar al 'Sanchismo' de la Moncloa" y "a toda la corte de proetarras, independentistas catalanes y comunistas" que conformaban "el Gobierno Frankenstein que estaba hundiendo a nuestro país".

Iturgaiz ha realizado estas declaraciones en el acto de cierre de campaña del PP en Euskadi, celebrado este viernes en Vitoria-Gasteiz, junto al presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, y los candidatos por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Javier de Andrés, Beatriz Álvarez Fanjul y Joana Arce, respectivamente.

"Aquí hay dos modelos. El modelo 'Sanchista' con el PNV, PSOE, ERC, Bildu y Sumar, y el modelo del PP. No hay excusas, para quitar y derogar el 'Sanchismo' solo existe la opción del Partido Popular", ha manifestado Iturgaiz.

"Esta campaña hemos visto un show de los muñecos de Sánchez. Sánchez es el ventrílocuo y los muñecos son Podemos, PNV, Bildu y ERC. La voz del PNV es la de Sánchez, porque el PNV es la muleta y el lacayo de Sánchez, que vota con sumisión las leyes vergonzosas que crean alarma social y el descrédito de España", ha añadido.

En este sentido, ha criticado "la pérdida de crédito" en el país con la aprobación de leyes que "han beneficiado a violadores y okupas" y ha recriminado también "la ley 'trans' y la Ley de Memoria Histórica, que solo beneficia a los etarras".

ALTERNATIVA

Por su parte, De Andrés se ha mostrado "orgulloso" de ofrecer a los alaveses una "voz distinta" a los actuales representantes políticos de Álava en el Congreso de los Diputados. "Los alaveses se han sentido huérfanos, ya que PNV, Bildu, PSOE y Podemos han aprobado proyectos con los que no se sienten identificados", ha lamentado.

También ha reprochado el papel del PNV en Madrid señalando que "el PNV se ha sumado a los pactos para defenderse a sí mismo en las instituciones vascas. El PNV es un trilero hasta el último día. Falta a la verdad, miente y toma decisiones que no son por el interés común, sino por su propio interés".

La cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Beatriz Álvarez Fanjul, ha calificado a Pedro Sánchez de "Pinocho" al "mentir mucho y muy bien", además de reclamar el voto para el PP, ya que "España no aguanta otro Gobierno socialista".

"Han hablado de la campaña del miedo. De que iba a volver una España del blanco y negro. Yo no he visto ni un español que viva mejor que hace cinco años. El miedo lo tienen los ciudadanos que no llegan a final de mes, no pueden afrontar el precio de la compra, ni el pago de la facturas del gas. Ese es el miedo real que nos ha acompañado en estos cinco años", ha añadido Fanjul.

Por último, la candidata por Gipuzkoa, Joana Arce, ha vaticinado un "cambio posible y necesario que se va a producir" en España de mano del PP, y ha utilizado gran parte de su discurso para agradecer el apoyo de sus compañeros y familiares durante toda la campaña electoral.

"Hemos hecho una campaña siendo fieles a la manera de ser de los guipuzcoanos. Gracias por apostar por la cantera y renovar el partido en Gipuzkoa para afrontar un tiempo de reformas y modernidad", ha terminado.

"MENTIRAS DEL PNV"

El presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, por su lado, ha querido tener unas palabras respecto a la polémica creada en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la hora de configurarse este viernes las presidencias de las diversas comisiones municipales.

"El PNV miente para tergiversar la situación y tratar de engañar a la gente, diciendo que el PP había pactado con Bildu. ¡Una auténtica mentira!. El PP es el partido que ha impedido que Bildu gobierne en Vitoria y en la Diputación de Gipuzkoa", ha relatado.

"Es el PNV el que ha pactado con Bildu en Laguardia, le ha dejado gobernar en Oyón y ha pactado las principales leyes con Bildu en el Parlamento Vasco. El PP es el voto seguro para que Bildu no pinte nada en las instituciones", ha asegurado Oyarzabal.