Itxaso aspira a que Euskadi sea "la Viena del Sur" tras conocer el modelo de vivienda municipal de Karl-Marx-Hof

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en Viena - IREKIA

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha reivindicado que Euskadi aspire a ser "la Viena del Sur" tras conocer el modelo de vivienda municipal de Karl-Marx-Hof que se ha convertido en referente internacional. Para ello, ha destacado que es necesario "mantener en el tiempo presupuestos públicos, ambición y regulación".

Itxaso ha visitado este miércoles el conjunto residencial Karl-Marx-Hof, que se ha convertido en el gran símbolo de la política de vivienda de la denominada "Viena Roja" y en una de las expresiones más reconocibles de la apuesta de la capital austriaca por la vivienda municipal.

Construido entre 1927 y 1930 por el arquitecto municipal Karl Ehn, discípulo de Otto Wagner, el Departamento de Vivienda ha destacado que Karl-Marx-Hof "representa mucho más que una gran operación arquitectónica", ya que supone "la expresión de una política pública que entendió hace casi un siglo que la vivienda debía formar parte de una estrategia social más amplia y que, para ello, necesitaba ambición, recursos, planificación y continuidad".

Para el consejero, una de las principales enseñanzas que Euskadi extrae de su visita a Viena es que, "cuando hay una política estructural bien planificada, en este caso centenaria, se pueden alcanzar grandes cosas".

Tal como ha destacado su departamento, la política de vivienda desarrollada durante la etapa de la "Viena Roja" permitió construir decenas de miles de viviendas municipales y acompañarlas de servicios públicos destinados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

La gestora municipal Wiener Wohnen ha indicado que, durante el periodo de entreguerras, se construyeron más de 61.000 viviendas municipales en 348 conjuntos residenciales, además de más de 5.000 viviendas en 42 colonias residenciales.

Con algo más de un kilómetro de longitud y una superficie de alrededor de 15 hectáreas, Karl-Marx-Hof fue concebido como una auténtica "ciudad dentro de la ciudad". El conjunto llegó a albergar 1.382 viviendas y fue diseñado para unos 5.000 habitantes, integrando espacios verdes y una amplia red de equipamientos comunitarios.

El Gobierno Vasco señala que la singularidad del proyecto no reside únicamente en su monumentalidad, sino en que desde su origen incorporó lavanderías colectivas, guarderías, baños, piscinas públicas, servicios sanitarios, farmacia, oficina de correos, biblioteca y otros equipamientos, "anticipando una concepción de la vivienda social que entendía que proporcionar un hogar debía ir acompañado de unas condiciones de vida dignas". La gestora municipal Wiener Wohnen mantiene actualmente el conjunto dentro de su parque residencial municipal.

La construcción de estos grandes complejos residenciales formó parte de una estrategia más amplia de transformación urbana impulsada por el Ayuntamiento de Viena, y una de sus principales fuentes de financiación fue la denominada tasa de vivienda impulsada por Hugo Breitner, junto con otras figuras tributarias creadas para financiar el ambicioso programa municipal. De esta forma, el modelo se ha convertido en una referencia internacional de política pública de vivienda.

"Hay elementos que son identificativos de una política que ha sido muy ambiciosa y que situó la vivienda en el centro de las ocupaciones públicas para conseguir que el resto de las cosas funcionara", ha explicado Denis Itxaso.

UNA POLÍTICA SOSTENIDA DURANTE UN SIGLO

La visita al Karl-Marx-Hof ha permitido al consejero "poner el foco" en uno de los elementos que considera más relevantes del modelo vienés: la continuidad de una política de vivienda durante generaciones, más allá de actuaciones concretas o de ciclos presupuestarios.

Itxaso ha destacado que aproximadamente dos tercios de la población vienesa dispone de una vivienda con algún tipo de apoyo o amparo público, fundamentalmente a través de fórmulas vinculadas al alquiler, y ha relacionado esa estructura residencial "con la existencia de una clase media y trabajadora más sólida".

A su juicio, la principal lección para Euskadi no consiste en trasladar literalmente un modelo construido en otro contexto histórico y territorial, sino en asumir la importancia de mantener una dirección estratégica durante décadas.

"Todas las diferentes alternativas, todo el abanico de opciones, están pensados para dar soluciones concretas a cada segmento de la sociedad", ha destacado el consejero, para apuntar que, en definitiva, "hay elementos que son identificativos de una política que ha sido muy ambiciosa", ha añadido.

TRAYECTORIA ACUMULADA DE EUSKADI

En este sentido, ha reivindicado la trayectoria acumulada por Euskadi, y ha subrayado que el País Vasco cuenta ya con una base sobre la que continuar desarrollando su política de vivienda. Desde 1983, Euskadi ha construido 108.000 viviendas protegidas, lo que supone aproximadamente el 30% de todo el parque residencial construido desde entonces.

Actualmente permanecen en el parque alrededor de 68.000 viviendas protegidas, de las que unas 30.000 están destinadas al alquiler. De estas, aproximadamente 18.000 son gestionadas por Alokabide, mientras que otras muchas son gestionadas por las capitales vascas y distintas entidades municipales.

"No partimos de cero", ha subrayado Itxaso, quien ha reconocido, al mismo tiempo, que este recorrido también ha permitido identificar errores y extraer aprendizajes. "Por el camino no todo lo que hemos hecho ha estado bien y hemos aprendido la lección", ha admitido.

La apuesta actual del Gobierno Vasco pasa, según ha puntualizado, por prolongar y reforzar esa trayectoria mediante herramientas de nueva generación, combinando la promoción de vivienda protegida con políticas de alquiler, movilización de suelo, ayudas y protección del derecho de acceso a una vivienda.

Entre estas nuevas herramientas, el consejero ha citado expresamente la reserva de suelo, el Fondo Social por la Vivienda, el derecho subjetivo a la vivienda, la política de alquiler y los subsidios.

Haciendo un paragón con Viena, Denis Itxaso cree que Euskadi "debe aprovechar el camino recorrido y mantener durante las próximas décadas una estrategia sostenida de ampliación del parque protegido y de refuerzo del alquiler".

"Si Euskadi es capaz de mantener el rumbo de seguir trabajando como ha trabajado Viena en un siglo, prolongando y robusteciendo nuestras políticas, entonces podremos reivindicarnos como la Viena del Sur", ha afirmado.

Itxaso considera que esa aspiración "exige mantener en el tiempo tres elementos: presupuestos públicos, ambición y regulación". "Eso depende de presupuestos públicos, depende de ambición y depende también de regulación", ha declarado.

En este último aspecto, el consejero ha situado otro de los aprendizajes de la experiencia vienesa, y es que la intervención pública en vivienda no se limita a la promoción directa de vivienda municipal, sino que se complementa con un marco regulatorio que alcanza también al mercado libre. "Todo aquello que no forma parte del impulso meramente público está regulado", ha explicado, en referencia al funcionamiento del mercado residencial vienés.

Para el titular vasco de Vivienda, esta cuestión resulta especialmente relevante en el contexto actual del debate sobre vivienda en Euskadi y en Europa, donde "la dificultad de acceso a la vivienda ha convertido en prioritario encontrar mecanismos que permitan compatibilizar la actividad del mercado con la garantía del derecho a la vivienda".

"Hoy que hablamos mucho de vivienda y que estamos debatiendo sobre cómo poner coto o cómo gestionar los desmanes de un mercado libre absolutamente desaforado, ese es un aprendizaje que conviene hacer aquí también, en Europa", ha concluido.